پلمپ 362 واحد صنفی در گنبدکاووس

سیف الله بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در این مدت هزار و 248 پروانه کسب در شهرستان صادر شد.

وی اظهار داشت: در این مدت 15 هزار و 884 بازرسی صورت گرفت که منجر به تشکیل 705 فقره پرونده شد.

سیف زاده، برگزاری منظم کلاسهای آموزش متقاضیان پروانه کسب در هر ماه به مدت 20 ساعت، رسیدگی به شکایات احتمالی واحدهای صنفی، اعزام راهیان نور، برگزاری آزمون سطح بندی را از جمله برنامه ها برشمرد.

رئیس مجمع امور صنفی گنبد کاووس گفت: از 25 مهرماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه 609 بازدید از واحدهای صنفی صورت گرفت که 23 مورد از این بازدیدها منجر به تشکیل پرونده شد.