خراسان رضوی برای احداث کشتارگاه صنعتی در پنجاب آمادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور دوشنبه شب در دیدار با مشاور ارشد سروزیر ایالت پنجاب پاکستان اظهار داشت: در حال حاضر مطالعات احداث چند کشتارگاه صنعتی در شهرهای مختلف این ایالت توسط خراسان رضوی آغاز شده است.

واردات گوشت از ایالت پنجاب پاکستان افزایش می یابد

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی از افزایش واردات گوشت از ایالت پنجاب پاکستان با توجه به بهره برداری از کشتارگاه صنعتی لاهور خبر داد و افزود: یکی از دلایل پایین بودن میزان واردات گوشت موردنیاز ایران از ایالت پنجاب عدم وجود کشتارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی بود.

وی افزود: با توجه به بهره برداری از کشتارگاه صنعتی لاهور که با همکاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی احداث شده این میزان افزایش خواهد یافت.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ظرفیت های پاکستان در زمینه دام و صنایع تبدیلی آن مثل شیر و لبنیات گفت: کشور ایران در سال گذشته پنج هزار تن گوشت از پاکستان خریداری کرد که تنها 20 درصد آن از ایالت پنجاب بوده است.

راه اندازی کنسرسیوم اقتصادی مشترک با پنجاب تسریع شود

وی با بیان اینکه خراسان رضوی و ایالت پنجاب دارای اشتراکات فراوان و ظرفیت های بالقوه مشترکی هستند که باید در راستای تقویت و به فعلیت رسیدن آنها تلاش کرد خواستار تسریع در راه اندازی کنسرسیوم اقتصادی مشترک خراسان رضوی و ایالت پنجاب شد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: دسترسی آسان این استان به آبهای آزاد و کشورهای آسیای میانه، موقعیت صادراتی خراسان رضوی را ممتاز و ویژه کرده است.

حسین پور تصریح کرد: ظرفیت های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی، زیرساختی و مدیریت شهری از دیگر ویژگی های این استان به شمار می رود که زمینه را برای همکاری و توسعه با ایالت پنجاب فراهم می کند.

وی دستاوردهای استان در زمینه مدیریت شهری، حمل و نقل، توسعه فضاهای سبز و بازیافت پسماندها اشاره کرد و گفت: آماده انتقال این تجارب به ایالت پنجاب پاکستان هستیم.