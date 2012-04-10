مهمانان خارجی جشنواره بیداری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دیوید بارنت؛ عکاس امریکایی، پکا لوری؛ طراح پوستر فنلاندی، چاز ماویان دیویس؛ طراح پوستر اهل زیمباوه، الکساندرا فالدینا و اسوتلانا فالدینا؛ طراحان پوستر روس و موسسان استودیو فالین، هیکابی دمیرچی؛ کاریکاتوریست ترک و ماریا دوسوکرو رودریگز؛ طراح و کاریکاتوریست برزیلی مهمانان خارجی ویژه ای هستند که در نخستین جایزه جهانی بیداری در ایران حضور خواهند یافت.



خیزش ملل جهان، بیداری اسلامی در جهان معاصر، پایداری در برابر نظام سلطه و مبارزه با استبداد چهار موضوع جایزه جهانی بیداری است. آثار مربوط به ناکارایی نظام سرمایه‌داری نیز موضوع پنجمی است که در این جشنواره مطرح خواهد شد.



این جایزه در سه رشته کاریکاتور، پوستر و عکاسی در سال جاری برگزاری می‌شود که در هر رشته شش جایزه اهدا خواهد شد.



جایزه جهانی بیداری در 3 رشته پوستر، عکس و کاریکاتور با شعار "بیداری،‌حقیقت دنیای امروز، نویدبخش فردای نیک" اردیبهشت‌ماه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.



جوایز در هر رشته شامل جایزه بزرگ و ۵ اثر برگزیده است که جایزه بزرگ شامل تندیس زرین، لوح افتخار و مبلغ ۱۰ هزار یورو است و به پنج اثر برگزیده درهر رشته نیز لوح تقدیر به همراه ۲۵۰۰ یورو اهدا می‌شود.



جشنواره جهانی بیداری به ریاست علی عسگری است و محمدحسین نیرومند نیز ریاست شورای سیاست‌گذاری را بر عهده دارد. همچنین در شورای سیاست‌گذاری نیز علی عسگری، محمدحسین نیرومند، مسعود شجاعی طباطبایی، محمدمهدی رحیمیان، مهدی توکلیان و امیر عبدالحسینی حضور دارند.