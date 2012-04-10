ترانزیت و صادرات سوخت از طریق خط انتقال به پاکستان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری دوشنبه شب در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهارکرد: در 12 ماهه سال گذشته ارزش ریالی کالاهای مکشوفه قاچاق دو هزار و 141 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 2.5 برابر رشد داشته است.

کشف روزانه 5.8 میلیارد ریال کالای مشکوک به قاچاق

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: به طور میانگین در سال گذشته روزانه 5.8 میلیارد ریال کالای مشکوک به قاچاق در استان کشف شده است.

وی بیان کرد: از این میزان کشفیات، سهم گمرکات استان 64.8 درصد، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز 32.7 درصد، مرزبانی 5 درصد و سازمان صنعت، معدن و تجارت دو درصد بوده است.

وی تصریح کرد: تامین امنیت سرمایه گذاری به منظور سهولت در امر صادرات و واردات و مقابله با قاچاق کالا و ارز از جمله اقداماتی است که دستگاه های حاکمیتی و دولت باید برای حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی عملیاتی کنند.

وی افزود: ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از تورم و هدایت نقدینگی های موجود در جامعه به سمت تولید داخلی و سرمایه گذاری در داخل کشور را می توان از جمله دلایل داخلی برای نامگذاری سال 91 به این عنوان ذکر کرد.

تحویل برنامه های مبارزه با قاچاق کالای استان تا 15 روز آینده

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی مقابله با قاچاق کالا را از جمله راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولید ملی دانست و گفت: تمامی کارگروه ها و کمیته های مرتبط با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه های خود در سال 91 را تهیه و تدوین کرده و تا 15 روز آینده به دبیرخانه تحویل دهند.

وی همچنین خواستار ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه های ارتباط جمعی و گروهی به ویژه صدا و سیما شد و اظهار داشت: تبلیغات نقش موثری در فرهنگ سازی جامعه و تغییر ذائقه مخاطبان در استفاده از کالای داخلی دارد.

غفاری به موضوع هدفمندسازی یارانه ها و نقش آن در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: باید اجرای این قانون بیش از پیش در خدمت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی موضوع گازرسانی به واحدهای تولیدی که در پنج کیلومتری خط انتقال گاز هستند را از جمله مواردی دانست که می تواند مصرف استان را در استفاده از سوخت فسیلی کاهش دهد و همچنین باعث استفاده آن در سایر بخش ها شود.

غفاری در مورد عملکرد این کمیسیون در سال 90 گفت: در سال گذشته کمیسیون استان 323 جلسه برگزار کرده که حاصل آن هزار و 350 مصوبه بوده است.