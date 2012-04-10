نام هرمزگان مترادف استعمارستیزی است/ ملاقات با مقامات خارجی در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح سه شنبه پس از ورود به شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از سفر مجدد به استان هرمزگان بیان داشت: استان هرمزگان دیار بزرگان، تاریخ سازان و نخل و آفتاب و همه زیبایی های طبیعت است.

وی ادامه داد: هرمزگان علاوه بر زیباییهای طبیعت از مردمی با ایمان، مستحکم و با اندیشه های بلند برخوردار است. افرادی که نامشان در تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران می درخشد.

رئیس جمهور نام هرمزگان را مترادف با استعمارستیزی دانست و افزود: نام این استان و شهر بندرعباس به علت عدالت خواهی و استکبار ستیزی مردم آن و همچنین کار و تلاش و خدمتگزاری در تاریخ ایران می درخشد.



احمدی نژاد در ادامه با اشاره به برنامه های سفر چهارم هیئت دولت به استان هرمزگان تصریح کرد: در این سفر وزرا و معاونان آنها به تمامی شهرستانهای استان هرمزگان سفر کرده و مصوبات سفرهای قبلی، پیشرفت آن شهرستان و همچنین طرحهای عمرانی مختلف را مورد بررسی قرار می دهند و پیشنهادات خود را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهند کرد.



وی اضافه کرد: تشکیل شورای عالی اشتغال استان هرمزگان برای بررسی روند اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری و همچنین تشکیل جلسه هیئت دولت از دیگر برنامه های سفر چهارم دولت به استان هرمزگان است.



رئیس جمهور با اشاره به ملاقات با برخی مقامات خارجی در بندرعباس اظهار داشت: در این سفر پیش بینی شده که با برخی مقامات کشورهای خارجی و بین المللی در بندرعباس ملاقات صورت گیرد.



احمدی نژاد عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی سفرهای چهارم بررسی مصوبات قبلی سفرهای هیئت دولت است که در این سفر نیز موانع اجرا نشدن برخی مصوبات و همچنین مشکلات طرح های عمرانی مصوب در سفرها بررسی خواهد شد.



به گزارش مهر، رئیس جمهور پس از حضور در فرودگاه بندرعباس برای سخنرانی در جمع مردم بندرعباس به سمت ورزشگاه تختی این شهر حرکت کرده است.



احمدی نژاد در این سفر به تمامی شهرستانهای استان هرمزگان مسافرت خواهد کرد.