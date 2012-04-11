تأمین آب شرب اصفهان با مشکل مواجه نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران آب و فاضلاب استان اصفهان با حضور عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و ثمره هاشمی مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران و مسئولان صنعت آب استان اصفهان تشکیل شد.

ثمره هاشمی در این نشست با اشاره به عدم بارش‌های مناسب در سال گذشته در استان اصفهان که کمبود ذخیره منابع آبی را در استان رقم زده است، اظهار داشت: این وضعیت حجم محدود ذخیره آب سد زاینده رود را به دنبال داشته است که لزوم صرفه‌جویی آب توسط تمام بهره‌برداران اعم از بخش کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات از رودخانه زاینده رود را می‌طلبد.

وی همچنین تاکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب مهم‌ترین ابزار در غلبه بر آثار ناشی از تبعات خشکسالی است که چندین سال متوالی استان اصفهان با آن مواجه است و تحقق این مهم از طریق وحدت رویه میان تمام دستگاه‌های وابسته به وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مسئول در استان است.

محمدرضا عطارزاده هم در این نشست تصریح کرد: امسال در اکثر نقاط کشور وضعیت مطلوبی از لحاظ بارش داشتیم اما در منطقه زاگرس محدودیت بارش وجود داشت که انتظار داریم تا پایان اردیبهشت شرایط مناسب بارش قدری از کمبودها را جبران کند.

وی گفت: در تلاش هستیم تا با همکاری همه مسئولان و دست اندرکاران صنعت‌گران و بهره‌برداران رودخانه زاینده‌رود برای تأمین آب شرب اصفهان مشکلی ایجاد نشود این درحالی است که باید بهینه‌سازی مصرف آب در اصفهان توسعه یابد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اضافه کرد: با همکاری و هماهنگی بین استان‌های استفاده‌کننده از آب زاینده رود و مدیریت حوزه‌ای وزارت نیرو به جهت شرایط خاص زاینده رود بتوانیم تابستان را بدون مشکل سپری کنیم.