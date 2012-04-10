کردستان فاقد پیمانکاران مجرب و توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان رحیمی شامگاه دوشنبه در نخستین گردهمایی مدیران، روسا، ذیحسابان نهادهای عمومی غیردولتی استان کردستان اظهار داشت: شهرداران مورد بی مهری های قرار گرفتند و این برای تسریع و افزایش کیفیت طرح ها و پروژه ها ضرر دارد.

وی با بیان اینکه عدم وجود پیمانکاران مجرب در انجام طرح ‌های عمرانی شهرهای کردستان را با مشکل مواجه کرده‌ است، افزود: به منظور جلوگیری از برگشت اعتبارات شهرداری‌ ها و ارتقای کیفیت طرح ‌های اجرا شده استفاده از پیمانکاران ماهر و مجرب در این استان لازم است.

شهردار سقز بیان کرد: کردستان برای اجرای طرح‌ های عمران شهری همواره از وجود پیمانکاران مجرب محروم بوده است و بیشتر پیمانکاران فعال در طرح‌ ها نیز اولویت انجام کار و بستن قرارداد را بحث مالی مطرح می کنند.

رحیمی با اشاره به نامناسب بودن مدت زمان پرداخت اعتبارات پروژه ها بیان کرد: ایجاد راهنمایی‌ ها و برقراری تعامل‌ ها با خزانه، دیوان محاسبات و اداره کل امور اقتصادی و دارایی مشکلات را برای شهرداری‌ ها از بین می برد و موجب عدم برگشت اعتبارات می شود.

نامگذاری معابر با نام شهدا در کردستان مورد توجه قرار گیرد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در بخشی از جلسه دوشنبه شب گفت: نامگذاری خیابان ها و اماکن سطح شهر با نام مزین به شهدای استان انتظار خانواده آنها را برآورد می کند.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امر بر زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند نصب تابلو و ساخت نمادهای از شهدا در شهرهای مختلف استان را لازم و ضروری دانست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان اعلام کرد: شهرداران بعد از پایان پروژه و طرح های خود برای طراحی و تمثال سازی و نصب تابلوهای مناسب در پررنگ کردن نقش و کار مهم شهادت شهدا مشارکت لازم را با بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشند.

سلیمانی با بیان اینکه قبور و گلزار شهدا در داخل شهرها ساماندهی شدند، افزود: نگهداری و مرمت گلزار شهدا برعهده شهرداری است.