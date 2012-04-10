دستگیری سارقان مسلح قبل از سرقتهای سریالی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 24 اسفند سال گذشته مردی با مراجعه به کلانتری 171 تهران به ماموران گفت : خودروی پرایدش از سوی سه سارق مسلح به سلاح سرد و اسلحه کمری سرقت شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور هاشمی ، رئیس دادگاه آفتاب ، پرونده برای رسیدگی و انجام تحقیقات تخصصی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از مراجعه به پایگاه نهم آگاهی ، به کارآگاهان گفت : شب حادثه در میدان آزادی ، سه جوان درخواست دربستی به مقصد شهرک مرتضی گرد را کرده و هر سه نفرشان سوار ماشین شدند . هنوز مسیر زیادی را طی نکرده بودیم که ناگهان این سه جوان در حالی که یک نفر از آنها در صندلی جلو و دو نفر دیگر در صندلی عقب ماشین نشسته بودند ، با تهدید چاقو و اسلحه ای که به همراه خود داشتند مرا مجبور کردند تا در کنار اتوبان توقف کرده و پس از پیاده کردن من از ماشین ، اقدام به سرقت خودرو کرده و از محل متواری شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده از مالباخته ، کارآگاهان مشخصات خودرو سرقت شده را به همراه مشخصات ظاهری سه سارق مسلح را در سیستم جامع پلیس ثبت و دستور توقیف خودرو و دستگیری سرنشینان آن نیز صادر شد.

سرانجام ساعت 4 بامداد 27 اسفند ماموران گشت کلانتری 11 مرکزی شهریار در حین گشت زنی در شهرک وائین به سه سرنشین یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ مشکوک شده که با بررسی اولیه اطلاع پیدا کردند که خودرو دارای سابقه سرقت است که بلافاصله با اقدام سریع ماموران و در حالی که سه سرنشین داخل خودرو متوجه حضور ماموران در محل نشده بودند ، هر سه نفر آنها را دستگیر و در بازرسی از آنها موفق به کشف چند قبضه سلاح سرد به همراه یک قبضه اسلحه کمری شدند.

با انتقال متهمان به پایگاه نهم ، از شاکی پرونده برای شناسایی متهمان دعوت شد. با حضور مالباخته در پایگاه نهم هر سه متهم مورد شناسایی قرار گرفته و شاکی پرونده نقش هریک از متهمان را در زمان ارتکاب سرقت توضیح داد.



با توجه به شناسایی دقیق متهمان از سوی مالباخته و همچنین کشف سلاح کمری ، سارقان به اسامی کامران 31 ساله ،ایمان 23 ساله و شهریار. 36 ساله به سرقت مسلحانه پراید اعتراف و در اظهارات خود عنوان داشتند که پس از سرقت پراید ، برای شناسایی دیگر محل های سرقت به منطقه حصارک کرج رفته و قصد داشتند تا پس از شناسایی تعدادی از اماکن تجاری و همچنین مسکونی در منطقه ، طرح و نقشه سرقت مسلحانه از آنها را به اجرا بگذارند که قبل از هرگونه اقدام به سرقت توسط پلیس دستگیر شده اند.

کارآگاهان پایگاه نهم سپس به بررسی سوابق متهمان پرداخته و دریافتند، دو متهم پرونده به اسامی ایمان و شهریار ، از مجرمان سابقه دار بوده که پیش از این به اتهام موادمخدر ، سرقت و حمل سلاح گرم دستگیر و روانه زندان شده اند .

کامران نیز با تایید اظهارات همدستان خود ، انگیزه خود از همکاری با ایمان و شهریار را اعتیاد شدید به مصرف شیشه عنوان کرد.

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با این خبر گفت : با دستگیری هر سه متهم و اعتراف صریح به زورگیری به شیوه مسلحانه و داشتن طرح و نقشه برای ارتکاب دیگر جرایم و سرقت ها ، دستور بازداشت هر سه متهم از سوی مقام و متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .از کلیه شهروندان که بدین شیوه و توسط سرنشنیان یک دستگاه پراید سفید رنگ مورد زورگیری و یا تهدید با سلاح گرم قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در شهرری ـ خیابان آستانه مراجعه کنند.