صادرات استان کرمانشاه 57 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی با اشاره به ظرفیت های صادراتی استان کرمانشاه گفت: طی سال گذشته سه میلیون و 496 هزار و 626 تن کالا به ارزش 1.4 میلیارد دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که این میزان صادرات در مقایسه با سال 1389 از نظر وزن 98 درصد و از حیث ارزش 57 درصد رشد داشته است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: 333 میلیون و 88 هزار دلار نیز از طریق گمرک کرمانشاه، 103 میلیون و 664 هزار دلار از طریق گمرک خسروی، 29 میلیون و 45 هزار دلار از طریق بازارچه شوشمی، یک میلیون و 259 هزار دلار از طریق بازارچه پرویزخان و چهار هزار و 384 دلار از طریق بازارچه شیخ صالح انجام شده است.

هاشمی عمده صادرات استان طی مدت مذکور را شامل سیمان خاکستری، کیک و بیسکویت، ظروف آلومینیوم، رب گوجه، بستنی، لوله پلیکا و لوله پلی اتیلن، شلنگ پلاستیکی، ماست، کولر آبی و شیرینی عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: طی سال گذشته 31 هزار و 80 تن کالا به ارزش 52 میلیون و 747 هزار و 504 دلار از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه وارد کشورمان شده که در مقایسه با سال ماقبل آن از لحاظ وزن 49 درصد و از حیث ارزش پنج درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: از مجموع این میزان واردات 27 میلیون و 707 هزار دلار آن از طریق گمرک کرمانشاه و 25 میلیون و 39 هزار دلار آن از طریق بازارچه شوشمی وارد کشورمان شده است