صادرات استان کرمانشاه 57 درصد رشد داشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه از رشد 57 درصدی صادرات استان در سال 90 نسبت به سال 89 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی با اشاره به ظرفیت های صادراتی استان کرمانشاه گفت: طی سال گذشته سه میلیون و 496 هزار و 626 تن کالا به ارزش 1.4 میلیارد دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که این میزان صادرات در مقایسه با سال 1389 از نظر وزن 98 درصد و از حیث ارزش 57 درصد رشد داشته است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: 333 میلیون و 88 هزار دلار نیز از طریق گمرک کرمانشاه، 103 میلیون و 664 هزار دلار از طریق گمرک خسروی، 29 میلیون و 45 هزار دلار از طریق بازارچه شوشمی، یک میلیون و 259 هزار دلار از طریق بازارچه پرویزخان و چهار هزار و 384 دلار از طریق بازارچه شیخ صالح انجام شده است.

هاشمی عمده صادرات استان طی مدت مذکور را شامل سیمان خاکستری، کیک و بیسکویت، ظروف آلومینیوم، رب گوجه، بستنی، لوله پلیکا و لوله پلی اتیلن، شلنگ پلاستیکی، ماست، کولر آبی و شیرینی عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: طی سال گذشته 31 هزار و 80 تن کالا به ارزش 52 میلیون و 747 هزار و 504 دلار از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه وارد کشورمان شده که در مقایسه با سال ماقبل آن از لحاظ وزن 49 درصد و از حیث ارزش پنج درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: از مجموع این میزان واردات 27 میلیون و 707 هزار دلار آن از طریق گمرک کرمانشاه و 25 میلیون و 39 هزار دلار آن از طریق بازارچه شوشمی وارد کشورمان شده است

