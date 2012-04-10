به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال 91 با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: ذهنیت مقام معظم رهبری طی سال‌‌های گذشته به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته و ایشان از زمانی که قانون حفاظت و نوع برخورد‌ها با بخش خصوصی کشور مطرح بود، مدافع اقتصاد قلمداد می‌شد، ضمن اینکه ظرف سال‌های گذشته نیز اقتصاد را ضرورت اولیه نظام دانسته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: طی سال‌های گذشته ایشان تلاش کرده‌اند که به اقتضای شرایط موجود کشور در حوزه اقتصاد یک تکه از پازل را ارایه دهند که این پازل در نهایت در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد ایران قرار گیرد.

وی تصریح کرد:‌ فضای کنونی اقتصاد به گونه‌ای است که مسایل اقتصادی در اولویت باید قرار گیرد و بر همین اساس، حمایت از تولید ملی نیز به صراحت در سال جاری مد نظر قرار گرفته است که در این راستا باید سه کلید واژه تولید ایرانی،‌ حمایت از کار و حمایت از سرمایه ایرانی را به درستی تفسیر و ترجمه کرد تا هر کس از ظن خود برداشتی از آن نداشته باشد.

به گفته آل اسحاق ، منظور از تولید ملی باید به خوبی و با یک زبان مشترک برای همگان تعیین شود، چرا که در غیر این صورت با برخی تجربیات موجود در تاریخ مواجه خواهیم شد که ما را به هدف نرسانده‌اند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که آنچه روی میز حوزه اقتصادی است این است که اقتصاد ایران نیازمند توجه جدی است اما همین نامگذاری امسال نیز باید به گونه‌ای مورد عمل واقع شود که اقدامات صورت گرفته یار شاطر باشد نه بار خاطر، اقتصاد ایران شود و در نهایت به توسعه اقتصادی نیز کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ظرف 30 سال گذشته کشور با هزینه‌های متعدد و مشکلات مختلف روبرو بوده است اما هم اکنون در رابطه با نیروی انسانی به وضعیت مناسبی دست یافته‌ایم و تولید علم و شرایط مختلف علمی و فناوری مناسبی را تجربه کرده‌ایم، این در حالی است که در رابطه با شرایط ارزی و درآمدهای کشور نیز قدرت تحرک ارزی افزایش یافته است، ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور نیز به گونه‌ای است که مزایای بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد است اما علیرغم این ظرفیت‌ها نارسایی‌هایی نیز در حوزه اقتصاد به چشم می خورد.

آل اسحاق با اشاره به اعلام صریح کشورهای غربی برای ایجاد کردن چالش در اقتصاد کردن ایران،‌ گفت: آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که جنگ امروز جنگ نظامی نیست بلکه جنگ، اقتصادی بوده و ستاد طرح جنگی، برنامه عملیاتی و افسران میدانی برای آن تدارک دیده شده‌اند و توانسته‌اند واردات ایران را نسبت به رقبا 15 تا 25 درصد گران کنند.

وی ادامه داد: در مقابل این تصمیم آنچه حاصل شده این است که منابع درآمد نفتی ما در سال 90 افزایش و از 70 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار رسیده است اما تفاوت موضوع این است که درآمد کشور 30 میلیارد دلار افزایش یافته که آن به جیب دولت می‌رود اما در مقابل افزایش 15 میلیارد دلاری قیمت واردات از جیب دولت پرداخته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت:‌اگر بخواهیم به اقتصاد کشور پاتک بزنیم باید از کار و سرمایه ایرانی حمایت کنیم، بنابراین باید ترجمه درستی از مفهوم تولید ملی داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر ترجمه تولید ملی به درستی صورت نگیرد نگرانی وجود دارد که به سالهای 61 و 62 برگردیم به این مفهوم که درهای کشور را ببندیم و دیوارهای بلند به دور اقتصاد و تولید داخلی بکشیم که به طور قطع چنین مفهومی مد نظر نیست. اما اگر تولید ملی را به درستی ترجمه کنیم می‌توانیم از مواهب و منابع آن به خوبی برخوردار شده و بالقوه‌ها را به بالفعل تبدیل کنیم.

آل اسحاق ادامه داد: واردات کشور نیز باید در این سال به گونه‌ای باشد که ارزش افزوده کشور در سطح ملی بالا رفته و منافع حیاتی کشور تامین شود چرا که منافع حیاتی با منافع ملی اندکی متفاوت بوده و به این مفهوم است که ملت‌ حاضر است برای به دست آوردن منافع حیاتی خود تمام وجود خود را فدا کند.

وی ادامه داد: داشتن مواهب و ذخایر طبیعی ملاک نیست و نمی‌تواند کشوری را به موقعیت مناسب در اقتصاد برساند به این معنا که کشورهایی هستند که از منابع مناسب و طبیعی برخوردار نبوده اما اقتصاد سرآمدی در دنیا دارند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران فعالان اقتصادی را سرمایه‌های اصلی کشور دانست و گفت: امروزه در علم اقتصاد در دنیا فعالان اقتصادی را به عنوان سرمایه‌های یک کشور می‌دانند که در این میان ما نیز باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور را ارج نهاده و از آن بهترین استفاده را صورت دهیم.

وی ادامه داد: مسئله امنیت امروز ایران امنیت نظامی نیست بلکه باید در درجه اول امنیت اقتصادی را مد نظر قرار دهیم.

آل اسحاق خطاب به تولید کنندگان منافعی را برای آنها متصور شد و گفت: تولید کنندگان به عنوان یکی از ارکان به هدف رسیدن شعار امسال وظیفه دارند نگاه جدیدی به اقتصاد ایران داشته باشند و با تمام وجود در راه اعتلای اقتصادی کشور گام بردارند.

وی همچنین خطاب به دولت نیز گفت: دولت باید همه مسایل را با پرچمداری اقتصاد پیش برد و بدهی‌ها خود به بخش خصوصی را نیز بپردازد که در این راستا البته مجلس نیز باید منابع لازم برای این کار را در بودجه لحاظ کرده و هم ا کنون که بودجه 91 در دست تدوین است شرایطی را فراهم کند تا دولت بتواند بدهی‌های خود به بخش خصوصی را بپردازد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وظیفه دیگر دولت را بهبود فضای کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد: اگر تولید کشور بخواهد رشد پایدار را تجربه کند باید بخش تولید کشور در فضای رقابتی عرض اندام کرده و البته تولید کنندگان نیز فاکتورهایی همچون قیمت، کیفیت، بهره وری و خدمات پس از فروش را مد نظر قرار دهند.

وی اظهار داشت: البته مردم نیز حق انتخاب دارند و نمی‌توان گفت که به بهانه حمایت از تولید اجناس داخلی را گران و بی کیفیت خریداری کنند اما دولت باید زمینه ‌ای را فراهم کند که هزینه‌های مترتب بر جامعه را بپذیرد.

آل اسحاق در پایان گفت: اما مردم نیز باید بدانند که شرایط عادی نیست و هر کالای ایرانی که خریداری کنند در واقع سه موضوع را مد نظر قرار داند به این معنا که مشکل خود را حل کرده، به تولید داخلی کمک خواهند کرد و اشتغال آفرینی را نیز یاری خواهند داد.