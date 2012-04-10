لرزش دستانی که تکرار لالایی مهربانی است/ کرج شهر دوستدار سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، به راستی لرزش دست هایت تو را به یاد چه چیز می اندازد! دستهایی که روزی ننوی گرمی برای فرزندان بود و تو بی هیچ مرزی برای مهر ورزی، صورت کوچکشان را نوازش می کردی...چقدر دلتنگ سر نهادن بر شانه ات شده ام... هفته سلامت و روز سالمند بهانه ای برای سر زدن به سپید مویان دریای عاطفه است.

نگاهت به نقطه ای خیره مانده است، نقطه ای کوچک به بزرگی روزهای سپری شده عمرت. عمق راه هایی که پیمودی را در همان نقطه ای جستجو می کنی که بارها و بارها چشم هایت به آن خیره مانده است...

چین و چروک های نشسته بر چهره مهربانت را می نگرم و با نشاط جوانی آنها را می شمارم. یک دو سه .... من می شمارم و تو مرا میهمان نگاه عمیق و مهربانت می کنی، بی اراده لبخندی بر چهره ات می نشیند، لبخندی که بی شک با تلخی و شیرینی های زندگی چندین و چند ساله ات زاویه می بندد. رد نگاهت را می گیرم اما هر چه آن را دنبال می کنم به هیچ جا نمی رسم.

لرزش امروز دستانت خود قصه ای از روزگاران دور توست. این لرزش به من می فهماند که امروز برای بازی " نون ببر کباب بیار " دیگر دیر شده است. به راستی لرزش دست هایت تو را به یاد چه چیز می اندازد! دستهایی که روزی ننوی گرمی برای فرزندان بود و تو بی هیچ مرزی برای مهر ورزی، صورت کوچکشان را نوازش می کردی. شاید لرزش امروز دستهایت را به یاد آن روزها که فرزندت را به خواب می بردی، مرور می کنی.



آرام آرام به ملاحظه پاهای خسته از گذران زندگی راه می روی و با هر قدم خاطره ای از جوانی را در ذهنت زنده می کنی، آن زمان چه آسان پا به پای فرزندت تاتی تاتی می کردی و چه مشتاق با دویدن هایش می دویدی اما امروز بارها و بارها از هر چه راه رفتن است به ملاحظه پاهای خسته و ناتوان از راه رفتن های طولانی جا می مانی.

آری امروز تو در خانه می مانی تا جوان هایی که از نسل تواند زمین را از قدم هایشان پر کنند، تو در خانه می مانی چون نفس هایت به آسانی آنها دم و بازدم ندارد، تو در خانه می مانی چون نمی توانی همراه شان تفریح کنی آخر سالمندی رمقی برای راه رفتن ها و دویدن ها برایت باقی نگذاشته است. آری تو می مانی زیرا همه قدم هایت را روزگاری به پای جوانانت طی کردی.

موهایت سپید شده اند و تنها تو می دانی برای بی رنگ شدن هر رنگ دانه مویت چقدر صبوری کردی! چقدر با کج خلقی های زمانه ساختی.

روزگار ، روزها و شب هایش و همه لحظه هایش چقدر بر تو سخت گرفته اند که قامتت خمیده شده است؟! چشم هایت کم سو شده اند، این را خودت می گویی و زیر لب می گویی " امان از این روزگار "...

روزگار چه آسان می گذر و چه آسان در پس لحظه هایش آدمی به پیری می رسد. تو هم پیرهایی را می شناسی که از کنار جوانان ماندن جا مانده اند! آنها که به روز گار جوانی با محبتشان تو را سیراب کردند و امروز ساکت و بی صدا چشم به راهی دوختند که بیایی هر چند یقین دارند که نمی روی.

امروز روز سالمند است. روزی که به پاس حرمت سال های پر بهای عمری طولانی به تقویم سپردیم. این روز بارها و بارها در تاریخ روزگار تکرار می شود. امروز ماییم که روز سالمند را گرامی می داریم و روزی هم می رسد که قرعه گرامیداشت روز سالمند به نام ما می افتد.

به راستی چه روزگاری است پیری!!!

منطقه 8 نخستین منطقه دوستدار سالمند البرز معرفی می شود



شهردار کرج عنوان کرد: منطقه 8 شهرداری کرج همزمان با هفته سلامت و روز جهانی سالمند به عنوان منطقه دوستدار سالمند معرفی می شود.



سید علی آقازاده با اشاره به ارسال لایحه آیین نامه " طرح منطقه دوستدار سلامت " به شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: با تصویب این لایحه، منطقه 8 شهرداری کرج با توجه به ظرفیت های ویژه از جمله تمرکز پارک های محله ای به عنوان محل های مناسب ،به عنوان نخستین منطقه دوستدار سالمند البرز معرفی می شود.

وی اظهارداشت: منطقه 8 شهرداری کرج نیز در این راستا به عنوان نخستین منطقه دوستدار سالمند در استان البرز معرفی شد.

وی با اشاره به وجود پارک های محله ای موجود در منطقه 8 بیان کرد: وجود پارک های محله ای در این منطقه زمینه های مطلوبی را برای حضور سالمندان در محیط بیرونی فراهم کرده است.

آقازاده با بیان اینکه، پارک های محله ای منطقه 8 تبدیل به مکانی برای ایجاد فضایی مطلوب برای سالمندان شده است، عنوان کرد: این مهم از جمله علت های جلب توافق مسئولان ذیربط برای انتخاب منطقه 8 به عنوان نخستین منطقه دوستدار سالمند است.

شهردار کرج با تاکید بر ضرورت مهیا کردن شرایط آسان برای زندگی سالمندان اظهارداشت: آیین نامه " طرح منطقه دوستدار سلامت " با در نظر گرفتن آیتم های مهم در این خصوص توسط کارشناسان تهیه و تدوین شده است.

آقازاده با بیان اینکه، شرایط زندگی قشر سالمند باید مورد توجه ویژه مسئولان ذیربط قرار گیرد عنوان کرد: این شرایط در زمینه های مختلف حمل و نقل ترافیک، عمرانی، ایجاد ظرفیت های بهداشتی درمانی، فرهنگی، اجتماعی ورزشی و جلب مشارکتهای مردمی نمود دارد.

آقازاده با مهم ارزیابی کردن مهیا شدن زمینه های آسان حمل و نقل ترافیک برای قشر سالمند، گفت: تأمین صندلی ویژه سالمندان با فواصل مناسب در معابر و خیابانهای پرتردد و طویل و ایمن سازی پیاده روها و گذرگاههای امن برای عبور سالمندان از اولویت های مهم در این زمینه است.

وی تعبیه صندلی ویژه سالمندان در وسایل نقلیه عمومی، اختصاص تخفیف ویژه جهت استفاده سالمندان از وسایل نقلیه عمومی و آموزش رانندگان درخصوص راهنمایی و کمک مناسب به مسافران سالمند را از دیگر آیتم های در نظر گرفته شده در زمینه مهیا کردن شرایط آسان حمل و نقل ترافیک برای قشر سالمند عنوان کرد.

این مسئول با تاکید بر تأمین ایمنی و سهولت تردد سالمندان در مراکز و معابر عمومی و اختصاص مسیرهای ویژه جهت پیاده‌روی سالمندان اظهارداشت: استاندارد سازی مبلمان شهری به ویژه در پارکها و مراکز ورزشی تفریحی سالمندان از دیگر مواردی است که لازم است در اجرای پروژه های عمرانی دیده شود.

آقازاده الزام تأمین فضای سبز مناسب جهت فراغت و پیاده روی در مجتمع های مسکونی احداث شده توسط انبوه سازان و سازندگان مسکن را یادآور شد و در تشریح طرح منطقه دوستدار سالمند، گفت: اختصاص بوستانهای کوچک محلی و جایگاههای نشست جمعی ویژه سالمندان در محلات و تجهیز آن به وسیله اقلام فرهنگی و ورزشی نظیر کتاب و روزنامه و وسایل تفریحی و ورزشی مناسب سالمندان همچنین استقرار باجه ‌های اطلاع ‌رسانی و کمک به سالمندان و فراهم‌آوری تسهیلات در امور مراجعان سالمند به تمامی ادارات و سازمانهای تابعه شهرداری شامل پاسخگویی خارج از نوبت از دیگر مفاد آیین نامه " طرح منطقه دوستدار سلامت " است.

وی تاکید کرد: طبق آیین نامه تدوین شده، استقرار باجه راهنمایی، نصب تابلوهای راهنمایی قابل رؤیت سالمندان و تأمین صندلی چرخدار برای استفاده سالمندان در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

آقازاده ایجاد ظرفیت های بهداشتی درمانی جهت سالمندان را یادآور شد و افزود: تامین تسهیلات آموزشی و بهداشتی در کلیه مراکز عمومی و معابر و ارائه آموزش سلامت سالمندی در زمینه مراقبت از خود و مراقبت از سالمندان، به سالمندان و خانواده‌های آنان از جمله مواردی است که در تدوین ایجاد ظرفیت های بهداشتی مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی با تاکید بر ارائه مشاوره‌های بهداشتی و تغذیه‌ای و مشاوره‌های خانوادگی با محوریت سالمند، برگزاری جلسات مشاوره‌ خانوادگی با محوریت سالمند و پرسش و پاسخ گروهی با حضور سالمندان و خانواده‌های آنان را نیز مهم دانست.

این مسئول، راه‌اندازی تورهای یک روزه فرهنگی تفریحی جهت سالمندان و برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوعات مورد علاقه و مورد نیاز سالمندان از جمله: کامپیوتر، اینترنت، استفاده از موبایل در کانون های محلی، تلاش جهت ایجاد حداقل یک فرهنگسرای سالمندان با عنوان جهاندیدگان و یا خانه مهر و جلب همکاری سایر ادارات و نهاد های ذی ربط با رویکرد شهر دوستدار سالمند را از موارد مهم آیین نامه تدوین شده ذکر کرد.

وی در خصوص زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ورزشی و جلب مشارکتهای مردمی عنوان کرد: تقویت کانونهای محلی با ارائه آموزش و مشاوره سلامت همچنین راه‌اندازی تلفن مشاوره سالمندی جهت ارائه خدمات مشاوره سلامت جسمی و روانی از جمله برنامه هایی است که در این خصوص اجرایی می شود.

آقازاده با مثبت ارزیابی کردن تعریف طرح ایجاد شهرهای دوستدار سالمند گفت: این مهم در حالی توسط سازمان بهزیستی کشور مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد تا به حال 33 شهر در 22 کشور جهان به عنوان شهرهای دوستدار سالمند شناخته شده اند.

وی با بیان اینکه، این طرح با هدف نشان دادن جایگاه قشر سالمند در جامعه در پروسه اجرا قرار گرفت، عنوان کرد: تکریم از سالمندان در قالب اجرای طرح منزلت سالمندی در کرج نیز پیگیری شده است.

این مسئول عنوان کرد: اجرای طرح منزلت سالمندی توسط کارشناسان معاونت فرهنگی شهرداری کرج برنامه ریزی شد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد این مرحله نخست طرح توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج اجرایی شود.

رتبه نخست استان البرز در ارتقای سطح سلامت عمومی

شهردار کرج رتبه نخست استان البرز در ارتقای سطح سلامت عمومی را از آن معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج دانست و گفت: در حال حاضر کلانشهر کرج دارای 22 خانه سلامت است که فعالیت های متنوعی را هماهنگ با برنامه های تعریف شده اجرا می کند.

وی هدف از راه اندازی خانه های سلامت در کرج را ارتقای سطح سلامت شهروندان کرجی ذکر و عنوان کرد: برگزاری همایشهای بزرگ با حضور شمار زیادی از شهروندان و کارشناسان برجسته کشوری در زمینه بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی طی دو سال گذشته در کرج از دیگر برنامه های موفقیت آمیز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در این زمینه بوده است.

سالمندان گنجینه های گران بهای تجربه

شهردار کرج با یادآوری روز جهانی سالمند، این قشر را گنجینه های گران بهای تجربه دانست و عنوان کرد: سالمندان عمری را صادقانه در راه رفاه و آسایش فرزندان خویش صرف کرده اند و با ایثار عمر خود را در راه رشد و تربیت فرزندان در طبق اخلاص گذاشته اند.

آقازاده با تاکید بر تکریم قشر سالمند، مشورت با آنان و ارج نهادن به نظراتشان در مسائل مختلف را از موارد مهم برزگداشت قشر سالمند ذکر کرد.

وی افزود: نسل جوان و میان سال جامعه، با بهره گیری از وجود پر برکت قشر با تجربه سالمند همچنین استفاده از تجربیات گران بهای آنان می توانند در جاده پرپیچ و خم زندگی کم تر دچار مشکل شوند.

این مسئول با بیان اینکه، دوران سالمندی مانند دوران کودکی یا جوانی، یکی از مراحل زندگی است، افزود: آمار کنونی سالمندان در اکثر کشورها ، موجب شده که مقامات دولتی و برنامه ریزان اجتماعی، توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند.

آقازاده با تاکید بر توجه هر چه بیشتر به قشر سالمند عنوان کرد: در فقه اسلامی نیز بر اجرای تکالیف نسبت به سالمندان بسیار تاکید شده است.

وی با مهم دانستن جایگاه سالمندان در جامعه بر وضع مقررات اجتماعی مطلوبتری برای این قشر و رویکرد ویژه مدیریت شهری کرج در این زمینه تاکید کرد.



مسابقه دو و میدانی ویژه بانوان سالمند در باغ جهان برگزار می شود



مدیر باغ جهان کرج از برگزاری مسابقه ورزشی دو و میدانی ویژه بانوان سالمند در باغ جهان خبر داد.



بیتا امامی فر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته سلامت، در باغ جهان (پارک بانوان) برنامه های مختلفی اجرا می شود.

وی افزود: در این زمینه امروز، 22 فروردین ماه سال جاری ساعت 10 صبح مسابقه ورزشی ویژه بانوان سالمند بالای 50 سال برگزار خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در این مسابقه بانوان سالمند بالای 50 سال می توانند شرکت کنند و با دیگر شرکت کنندگان به رقابت می پردازند.

برگزاری دوره آموزشی و مشاوره تغذیه در پارک بانوان کرج

امامی فر ادامه داد: همچنین قرار است که طی هفته سلامت، دوره آموزشی و مشاوره تغذیه اندازه گیری بی ام آی از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرج در محل باغ جهان برگزار شود.

مدیر باغ جهان کرج یادآور شد: این دوره با شعار "زندگی سالم، طول عمر بیشتر" از امروز آغاز می شود و طی آن کارشناسان به سئوالات شهروندان پاسخ می دهند.



راه اندازی ست ورزشی ویژه معلولان و سالمندان



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از مناسب سازی پارکهای این کلانشهر برای سالمندان خبر داد.



عباس زارع اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته سلامت، برنامه های مختلفی ویژه سالمندان در محل باغ جهان (پارک بانوان) برگزار می شود.

وی افزود: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در راستای ارائه خدمات مطلوب به سالمندان، افراد ناتوان و معلول طی سال گذشته اقدامات ویژه ای را انجام داد.

این مسئول با اشاره به اهتمام ویژه مسئولان این سازمان برای تحقق این مهم عنوان کرد: در این زمینه بر مناسب سازی پارکها و بوستانهای کلانشهر کرج برای استفاده معلولان و سالمندان تاکید شده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: در این راستا اولین ست ورزشی ویژه معلولان در باغ فاتح کرج ایجاد و راه اندازی شد.

وی با اشاره به پیشنهاد منطقه 8 شهرداری به عنوان منطقه دوستدار سلامت در کرج از سوی شهردار اعلام کرد: در این زمینه سازمان پارکها نیز به مناطق شهرداری کرج ابلاغ کرده است تا اقدامات لازم را برای مناسب سازی پارکهای تحت پوشش منطقه انجام دهند.

زارع این منطقه را پیشرو در امر توسعه و ایجاد فضای سبز دانست و گفت: با توجه به وسعت و تعداد مطلوب پارک و بوستان در این منطقه، اقدامات لازم برای رفاه سالمندان و معلولان در پارکهای منطقه 8 انجام می شود.

به نظر میرسد مدیریت شهری گام بزرگی در راستای توجه ویژه به قشر سالمندان و سرمایه های باتجربه شهر برداشته است، امید که سایر دستگاههای متولی نیز با همراهی و مشارکت شهری دوستدار سالمند را ایجاد کنند.

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گزارش از آسیه چهارباغی