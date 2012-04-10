به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در حاشیه افتتاح واحد بوتن یک مجتمع پتروشیمی جم با تایید توقف صادرات نفت ایران به 2 پالایشگاه یونان، گفت: در حال حاضر ایران فروش نفت به چند کشور اروپایی دیگر را قطع کرده است.

وزیر نفت با دلایل توقف فروش نفت ایران به پالایشگاههای یونانی اشاره ای نکرد و افزود: ایران نگرانی از بابت تحریم نفتی اتحادیه اروپا ندارد.

بدقولی یونانی ها در پرداخت پول نفت وارداتی از ایران موجب شد تا جمهوری اسلامی صادرات این کالای استراتژیک را در فروردین ماه سالجاری به این کشور متوقف کند.

بر این اساس، صادرات نفت به شرکتهای پالایشگاهی"هلنیک پترلیوم" و "موتور اویل هلاس" پس از آن متوقف شد که این دو شرکت از پرداخت پول به ایران خودداری کردند.

