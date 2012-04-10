حمایت از تولید ملی نگرش مردم را نسبت به تولیدات داخلی تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الا سلام مجتبی نجفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ملایری نامگذاری امسال را نشان از هوشمندی، مدیریت و آگاهی مقام معظم رهبری نسبت به مسائل اقتصادی کشورخواند.

حجت الاسلام نجفی افزود: این نامگذاری ها با مدیریت و سنجش رهبری نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور صورت می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلات امروز در کشور تشریفات و استفاده بیش از حد از امکانات است، گفت: این موضوع نگاه مردم را به مصرف گرایی و استقبال از اجناس خارجی سوق داده و به همین دلیل از تولیدات داخل حمایت و استقبال چندانی نمی شود.

مدیر حوزه علمیه برادران شهرستان ملایر تاکید کرد: مردم با خرید محصولات داخل در شکوفایی اقتصاد داخلی موثر خواهند بود.

وی حمایت از تولید داخل و سرمایه ایرانی را در رفع معظل بیکاری، کم شدن فقر و رشد ذخایر ارزی کشور اثرگذار دانست.

حجت الاسلام نجفی مهمترین محور شعار رهبری را رسیدن مردم به خود باوری عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به شعار امسال همه مسئولان باید به نحو مطلوب به وظیفه خود در قبال جامعه و مردم عمل کنند.