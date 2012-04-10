به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر نفت به احتمال زیاد پس از برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران با صدور حکمی، جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی نفت ایران منصوب می کند.

بر این اساس، از علی اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن و دستیار ویژه رئیس جمهور به عنوان یکی از جایگزینان احتمالی تصدی مدیریت عامل شرکت ملی گاز ایران نام برده می شود.

همچنین احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران احتمالا پس از برگزاری نمایشگاه نفت تهران به عنوان مشاور ارشد وزیر نفت در امور نفت منصوب خواهد شد.

از سوی دیگر، رستم قاسمی وزیر نفت اخیرا به سه مدیرعامل شرکتهای تولیدی و توسعه ای نفت به دلیل عملکرد ضعیفشان در بخش تولید نفت اولتیماتوم داده است. از این رو همزمان با تغییرات جدید در شرکت ملی نفت ایران مدیران عامل این سه شرکت نفتی هم برکنار خواهند شد.

پیگیری‌های مهر حاکی از آن است که برکناری موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس منتفی است و وزیر نفت در بازدید نوروزی از عملکرد و وضعیت طرح توسعه پارس جنوبی اظهار رضایت کرده است.

