به گزارش خبرگزاری مهر، "جیسون دیتز" در مطلبی در این باره می نویسد: مطمئن باشید که سطح درخواست های آمریکا از ایران بسیار بالاتر از آن است که تهران احتمالاً بتواند آنها را برآورده سازد.

وی می نویسد: مقام های آمریکا روز گذشته گفتند که نشست آتی در ترکیه "آخرین فرصت" ایران برای کنار گذاشتن کلیه برنامه های هسته ای صلح آمیز و تعطیلی و تسلیم تمامی سوخت هسته‌ای خود به غرب است.



در ادامه این مطلب آمده است: این تقاضاها بسیار وسیع تر از هر چیزی است که مقام های آمریکایی پیشتر به دنبال آن بودند. این بیشتر شبیه آن است که ایران در برابر اینکه مورد حمله قرار نگیرد سوخت هسته ای خود را با بعنوان رشوه به غرب بدهد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به حق ایران برای برخورداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز اعتراف کرده بود، حقی که هر امضا کننده معاهده منع اشاعه هسته ای (NPT) از آن برخوردار است اما به نظر می رسد که اکنون از این موضع، دستکم در عمل، حمایت نمی کند.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اکثریت اورانیوم غنی شده در ایران 4.5 درصد است که برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر غنی شده است. مقدار کمی هم به میزان 20 درصد غنی شده که هدف از این غنی سازی تبدیل کردن آن به میله های سوخت برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران و منبعی برای داروهای ایزوتوپ است.



در پایان این مطلب آمده است: بیست درصد غنی سازی، غنی سازی بالایی است اما این مقدار با میزانی که برای ساخت بمب اتمی است فاصله بسیار دارد. متخصصان اتفاق نظر دارند که ایران برای ساخت بمب اتمی نیاز به غنی سازی 90 درصد و بالاتر دارد.