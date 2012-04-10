  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

گل فیروزی در گفتگو با مهر:

یک میلیون گلستانی تحت پوشش پزشک خانواده هستند

یک میلیون گلستانی تحت پوشش پزشک خانواده هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از مجموع جمعیت استان، تعداد یک میلیون و 50 هزار نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند.

سعید گل فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح پزشک خانواده از شش سال و نیم قبل شروع شد و در سال 84 حدود 9 هزار و 891 نفر تحت پوشش بودند.

وی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته 99.5 درصد جمعیت هدف تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

فیروزی با اشاره به اینکه 159 پزشک، 98 پرستار و 72 ماما در اجرای طرح پزشک خانواده همکاری دارند، برای این طرح تا کنون 165 میلیارد تومان هزینه شده است.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گلستان گفت: با اجرای طرح پزشک خانواده، دستیابی افراد به تیم سلامت پنج برابر شد و به 150 درصد رسیده است.

وی گفت: همچنین کاهش ارجاع به سطوح تخصصی به کمتر از 10 درصد رسیده است.

گل فیروزی افزود: شمار مراکزی که طرح پزشک خانواده بصورت شبانه روزی در آنها فعالیت دارند 55 مرکز است.

کد مطلب 1573143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها