یک میلیون گلستانی تحت پوشش پزشک خانواده هستند

سعید گل فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح پزشک خانواده از شش سال و نیم قبل شروع شد و در سال 84 حدود 9 هزار و 891 نفر تحت پوشش بودند.

وی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته 99.5 درصد جمعیت هدف تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

فیروزی با اشاره به اینکه 159 پزشک، 98 پرستار و 72 ماما در اجرای طرح پزشک خانواده همکاری دارند، برای این طرح تا کنون 165 میلیارد تومان هزینه شده است.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گلستان گفت: با اجرای طرح پزشک خانواده، دستیابی افراد به تیم سلامت پنج برابر شد و به 150 درصد رسیده است.

وی گفت: همچنین کاهش ارجاع به سطوح تخصصی به کمتر از 10 درصد رسیده است.

گل فیروزی افزود: شمار مراکزی که طرح پزشک خانواده بصورت شبانه روزی در آنها فعالیت دارند 55 مرکز است.