برخورد با مانکن های خیابانی ضرورت است/ لزوم توجه به اقدامات فرهنگی

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مطلب فوق گفت: لزوم برخورد با بدحجابی به ویژه مانکن‌های خیابانی که با هدف تخریب باورها و امنیت روانی جامعه بی عفتی را ترویج می کنند، بر کسی پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: به طور قطع اکثر ملت ایران به ویژه خانواده‌ها مخالف برخورد قاطع با مظاهر بدحجابی و مانکن‌های خیابانی نیستند و بسیاری از مردم با مراجعه به نهادهای مسئول خواستار برخورد قاطع با این افراد هستند.

مسعودی تاکید کرد: باید به این نکته ضروری توجه داشت که ورود به این عرصه باید عالمانه، آگاهانه و با برنامه‌ریزی فرهنگی همراه باشد.

وی گفت: برخی از جوانان ما که حجاب کامل ندارند،‌ فریب خورده اند و در صورت آگاهی حجاب خود را به صورت کامل رعایت خواهند کرد، چرا که اکثریت مطلق ملت ایران به ویژه جوانان ایرانی افرادی مسلمان و دارای اعتقادات مذهبی هستند.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز افزود: بنابراین نهادهای مختلف به ویژه دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید در کنار برخوردهای قهری، فرهنگ‌سازی مناسبی نیز داشته و از طریق پیام‌های فرهنگی جوانان را آگاه کنند.

وی تاکید کرد: به طور قطع اگر به کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب بی‌توجه باشیم، در برابر تهاجم گسترده فرهنگی غربی ها با هدف منحرف ساختن ذهن جوانان ایرانی و گرفتار کردن نسل سوم و چهارم انقلاب در گرداب بیی عفتی، موفقیتی نخواهیم داشت.