شیوه زندگی صحیح در دوران جوانی؛ پیشگیری از پوکی استخوان در سالخوردگی

افشین وجدانی روشن با مهم شمردن شیوه زندگی در دوران جوانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شیوه زندگی در دوران جوانی و پرداختن به ورزش و فعالیتهاب فیزیکی جایگزینی برای مصرف دارو در دوران پیری خواهد بود.

وی افزود: فقط با ورزش و تغدیه سالم در دوران جوانی است که می توان از بروز پوکی استخوان در سنین پیری جلوگیری کرد.

ورزش کم هزینه ترین عامل برای سلامتی

وجدانی روشن در ادامه ورزش را مهمترین و کم هزینه ترین عامل در تضمین سلامتی برشمرد وگفت: عموم جامعه باید فرهنگ ورزش را در خود نهادینه کنند.

وی افزود: اگر زنان روزانه نیم ساعت در روز را به ورزش اختصاص دهند به هیچ عنوان در میانسالی به پوکی استخوان مبتلا نخواهند شد.

مدیر آسایشگاه کهریزک به استناد مقاله پزشکی در یکی از نشریات معتبر علمی اظهار داشت: اگر خانمی به مدت 10 سال سه روز در هفته به مدت نیم ساعت ورزش کند هیچ گاه پوکی استخوان را تجربه نخواهد کرد.

وجدانی در ادامه فواید ورزش، تضمین بهداشت و سلامت روان ورزشکاران را نیز از جمله آثار مثبت ورزش روزانه دانست.

گنجاندن سبزیجات و میوه و 2 لیوان شیر در سبد غذایی

وی گفت: استفاده روزانه از نورخورشید به میزان لازم به علت وجود ویتامین Dو جذب کلسیم در بدن ، تغذیه مناسب از مواد غذایی کلسیم دار مانند لبنیات، شیر، پنیر، ماست، غذاهای دریایی ، روغن ماهی ، تخم مرغ و سبزیجات با برگ های سبز از دیگر عوامل تضمن سلامتی در دوران سالمندی خواهد بود.

وجدانی عنوان کرد: اگر فردی در سبد غذایی خود سبزیجات تازه و میوه را بگنجاند و روزی 2 لیوان شیر به همراه نیم ساعت ورزش داشته باشد هیچ گاه عوارض تلخ دوران سالمندای را تجربه نخواهد کرد.