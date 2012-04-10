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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

550 هزار رأس دام عشایر در گلستان واکسینه شدند

550 هزار رأس دام عشایر در گلستان واکسینه شدند

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان مراوه تپه گفت: در دوره اخیر قشلاق 550 هزار رأس دام عشایر در استان بر علیه بیماریها واکسینه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوجی صبح سه شنبه در همایش بصیرتی و معرفتی بسیجیان و سران قبایل و طوایف عشایر افزود: در دوره اخیر قشلاق عشایر؛ که از اواسط آبان ماه سال 1390 آغاز شد، تا این تاریخ 450 هزار رأس دام عشایر برعلیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از 100 هزار رأس دام علیه بیماری آبله بصورت کاملا رایگان واکسینه شده است.

دوجی با اشاره به نقش عشایر در تولید ملی از آغاز واکسیناسیون دامهای عشایر علیه بیماری شاربن خبر داد.  

بیشتر عشایر گلستان در مراوه تپه به دامداری می پردازند.
 

کد مطلب 1573155

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