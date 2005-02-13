با طلاي دوحه خداحافظي مي كنم

مهدي عموزاده سرگروه تيم ملي كاراته پس ازيكهفته تمرين دراردويي تيم ملي با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: رقابتهاي جهاني وتمرينات اردويي قبل از آن باعث شد مقداري ازدرس وزندگي غافل شوم، درشروع مرحله جديد تمرينات ازمربيان اجازه گرفتم تا به كارهاي عقب افتاده خود برسم وبا انجام آنها مجددا درتمرينات حاضرشدم.

وي ادامه داد: دراين مدت ازتمرينات دورنمودم، به همين دليل از آمادگي نسبي برخوردارهستم با برنامه تمرين مربيان وتلاش دو چندان خودم خيلي زود به سايرملي پوشان مي رسم وهمپاي آنها تمرين خواهم كرد.

عموزاده كه اولين وتنها طلايي كاراته ايران در مسابقات جهاني است، درمورد زمان خداحافظي ازتيم ملي گفت: به اين موضوع فكر نمي كنم. هدف من كسب افتخاربراي كاراته ايران است. با جديت تمام درتمرينات تيم ملي شركت مي كنم تا به آمادگي مطلوب دست پيدا كنم و طبق صلاحديد مربيان درهر مسابقه اي كه لازم باشد شركت كنم. شايد بعد ازمسابقات آسيايي دوحه قطر وكسب مدال طلا درآن در مورد اين موضوع فكركنم.