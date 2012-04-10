تیم فوتبال نوجوانان برابر امیدهای سایپا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر روز دوشنبه در دیداری تدارکاتی برابر تیم امید سایپا البرز به میدان رفت که این بازی را با نتیجه 4 بر یک به حریف واگذار کرد. در این بازی که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، علی شجاعی (65) تک گل شاگردان دوستی را به ثمر رساند و گل‌های تیم سایپا در دقایق (10، 50، 75 و 80) وارد دروازه تیم نوجوانان ایران شد.

در این مسابقه علی دوستی‌مهر برای شناخت بیشتر از آمادگی بازیکنان حاضر در اردو، در هر نیمه با یک ترکیب تیمش را به میدان فرستاد. تیم فوتبال نوجوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می‌کند که اواخر شهریورماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.