به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال تا این لحظه 79 هزار و 431 نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد 40 هزار و 668 نفر پسر و 38 هزار و 763 نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال تا کنون 61 هزار و 956 ولادت در نقاط شهری و 17هزار و 475 ولادت در نقاط روستایی انجام شده است.

تا ظهر امروز نیز یکهزار و 760 نفر در کل کشور بدنیا آمده اند .

آرماهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان سال 1391 تا این لحظه نیز 23 هزار و 536 نفر بوده که از این تعداد 12 هزار و 474 نفر مرد و 11 هزار و 62 نفر نیز زن بوده اند بطوریکه طی این مدت 15 هزار و 63 نفر در مناطق شهری و 8 هزار و 473 نفر نیز در نقاط روستایی فوت شده اند.

همچنین تعداد فوت شدگان 0 تا 14 ساله طی این مدت یک هزار و 388 نفر و فوت شدگان 15 تا 29 ساله ، یک هزار و 882 نفر و فوت شدگان 30 تا 64 ساله ، 6 هزار و 331 نفر و در نهایت فوت شدگان 65 ساله و بیشتر نیز 13 هزار و 935 نفر بوده است.

براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال تا ظهر امروز نیز در کل کشور 522 نفر از دنیا رفته اند.

افزایش طبیعی جمعیت در سال 1391 تا این لحظه 55 هزار و 895 نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و 238 نفر بوده است.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده از سوی ثبت احوال در سال 90 تا تا پایان دی ماه 732 هزار و 927 مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده که 527هزار و 467 مورد در نقاط شهری و 205 هزار و 460 ازدواج نیز در مناطق روستایی انجام شده است.

تعداد طلاق های سال گذشته تا پایان دیماه نیز 117 هزار 847 مورد طلاق انجام شده که 99 هزار و 821 مورد طلاق در نقاط شهری و 18 هزار و 26 واقعه طلاق نیز در نقاط روستایی رخ داده است.