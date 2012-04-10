امیدوارم کمیته استیناف شتابزده عمل نکند/ رای علیه پرسپولیس عواقب خوبی ندارد

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس به رای کمیته انضباطی و ارجاع آن به کمیته استیناف ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما با قاطعیت به رای کمیته انضباطی در خصوص اتفاقات دیدار پرسپولیس و داماش اعتراض داریم.

وی در همین خصوص افزود: درست است که در آیین نامه انضباطی اگر تماشاگران منتسب به باشگاهی تخلفاتی را انجام دهند باشگاه مربوطه را جریمه می کنند اما همه دیدند که مسئولان باشگاه پرسپولیس و حتی بازیکنان تسلطی بر روی سکو ها نداشتند و حتی برای آرام کردن جو حاکم بر ورزشگاه تمام تلاش خود را نیز کردند.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه کمیته انضباطی در خصوص صدور رای شتابزده عمل کرد، اظهار داشت: چگونه کمیته انضباطی بدون بررسی و تحقیق در کمتر از 24 ساعت تشخیص داد، تماشاگرانی که اهانت به داور می کردند، هواداران حقیقی و منتسب به باشگاه پرسپولیس هستند؟ از کجا معلوم که مغرضانه بین هواداران پرسپولیس حضور پیدا نکردند تا با اقدامات خود به پرسپولیس ضربه زده و این تیم را به حاشیه ببرند؟

وی تاکید کرد: کمیته انضباطی بر چه مبنایی دو امتیاز از تیم پرسپولیس کم کرده است؟ طبق آیین نامه انضباطی کم کردن امتیاز از یک تیم مربوط به افعال و توهین های تماشاگران نمی شود.

سالارکیا ضمن گلایه از تناقض موجود در رای کمیته انضباطی تصریح کرد: علی کریمی به دلیل دعوت از بازیکنان و تماشاگران تیم به خویشتن داری، توسط این کمیته مورد تشویق قرار می گیرد، او در واقع نماینده باشگاه پرسپولیس و طرز تفکر حاکم بر این باشگاه است بنابراین این موضوع نشان می دهد که مسئولان و بازیکنان باشگاه پرسپولیس عامل تحریک برخی از تماشاگران نبوده اند بلکه داور موجبات تحریک آنها را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه این شکل از نحوه صدور رای توسط کمیته انضباطی می تواند عواقب خوبی نداشته باشد، گفت: ما از حق اعتراض خود به کمیته استیناف استفاده کردیم. امیدوارم کمیته استیناف بررسی و نگاه همه جانبه ای را به این پرونده داشته باشد و مانند کمیته انضباطی در صدور رای شتابزاده عمل نکند.