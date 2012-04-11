برنامه علمی ویژه برای حمایت تسکینی از بیماران سرطانی

دکتر کاظم زنده دل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه فعالیتهای علمی این شبکه در زمینه کلیه سرطانها، افزود: این شبکه ملی از سال 89 بر اساس اساسنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیتهای خود را با مشارکت نمایندگانی از مراکز تححقیقاتی و علمی کشور، انجمن های علمی و سازمانهای مردم نهاد آغاز کرد.

دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان، ماموریت اصلی این شبکه را ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان بر اساس آخرین یافته های علمی ذکر کرد و اظهار داشت: در این راستا اعضای این شبکه با برگزاری جلسات مکرر سعی می کنند مشکلات مبتلایان به سرطان را بر اساس آخرین تحولات علمی بررسی و تصمیم گیری کنند.



وی از ارجاع پروژه تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت به این شبکه خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح در زمینه تدوین برنامه جامع "طب تسکینی و حمایتی" است که از سوی وزارت بهداشت به شبکه ملی تحقیقات سرطان واگذار شده است.



زنده دل به جزئیات این طرح اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر بیماران زیادی هستند که علی رغم کلیه برنامه های پیشگیری مبتلا به سرطان می شوند و داروهای مختلف را دریافت می کنند. با پیشرفت این بیماری دردهایی شدیدی در بیماران ایجاد می شود از این رو این بیماران نیاز به برنامه های حمایتی و تسکینی دارند.



وی با تاکید بر اینکه برای تسکین این دردها برای بیماران "مورفین" تجویز می شود، اضافه کرد: امکان فروش آزاد این دارو در کشور نسیت از این رو نیاز به سیستم خاصی دارد و باید به گونه ای طراحی شود که نتیجه مورد نظر را دریافت کنیم.



زنده با بیان اینکه در حال حاضر به منظور ارائه خدمات و حمایت از بیماران سرطانی مراکز حمایتی در اصفهان و تهران ایجاد شده است، اضافه کرد: در این راستا با اجرای طرح جامع "طب تسکینی و حمایتی" برنامه های حمایتی برای کلیه بیماران سرطانی که در مراحل پیشرفته این بیماران قرار دارند، ارائه می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: در پایان اجرای این پروژه اعلام می شود که در چه شرایطی می توان به این بیماران خدمات حمایتی ارائه کرد، چگونه از این بیماران در مراحل پیشرفته در منازل از آنها حمایت کرد و اینکه آیا نیاز به تاسیس مراکز جدید در این زمینه است خیر.