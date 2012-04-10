جبهه متحد پیروز انتخابات دور دوم خواهد شد/ مشارکت 55 درصدی مردم در انتخابات

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس نهم افزود: در ادوار گذشته، مردم مشارکت کمتری در دور دوم انتخابات داشتند اما با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات و از آنجا که فقط پنج نفر از نامزدها در حوزه انتخابیه تهران حائز اکثریت آرا شدند ما در دور دوم با مشارکت مردمی خوبی مواجه خواهیم شد.

وی میزان مشارکت مردم در حوزه‌هایی که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده است را، 55 درصد پیش بینی کرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه در خوص پیوستن دو عضو جبهه پایداری به فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در دور دوم انتخابات اظهار داشت: استراتژی جبهه متحد همیشه حفظ وحدت بین نیروهای انقلاب بود براین اساس در دور دوم انتخابات به این نتیجه رسید که فهرست خود را با دو نامزد جبهه پایداری تکمیل کند.

این فعال سیاسی ادامه داد: جبهه متحد نامزدهایی را در فهرست خود قرار داد که اتهامی از سوی آنها درباره فتنه و جریان انحرافی وارد نیست از این رو جبهه متحد با این اقدام وحدت و حسن نیت خود را در عرصه رقابت نشان داد.

ترقی همچنین در باره رقابت جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایان و اینکه کدامیک از این دو جبهه پیروز انتخابات دور دوم مجلس می شوند؟ گفت: با توجه به پایگاه اجتماعی جبهه متحد در بین مردم و به لحاظ سابقه فعالیت جبهه متحد در انتخابات گذشته، احتمال پیروزی نامزدهای این جبهه در انتخابات نسبت به نامزدهای جبهه پایداری زیاد است.