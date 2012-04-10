علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شعار امسال که تحت عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، با اشاره به تصمیمات دولت در خصوص اشتغال گفت: امسال بیشترین تمرکز برای توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال بر استفاده از ظرفیتهای بخش کشاورزی است.



وی افزود: کشور ایران دارای زمینی حاصلخیز است که 9 اقلیم از 11 اقلیم دنیا در آن دیده می شود و شرایط اقلیمی و آب و خاک در مجموع زمینه مناسب تری برای تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال در این بخش را به وجود آورده است.



جوانمردی تصریح کرد: در بخش صنعت به دلیل وارداتی بودن برخی مواد اولیه و تکنولوژی شاید آن بستری که بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال فراهم می کند، وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل تاکید ویژه دولت و مجموعه اقتصادی آن بر استفاده از ظرفیتهای بخش کشاورزی است.



قائم مقام حوزه تعاون استان البرز تشکیل تعاونی های کشاورزی مهر، ویژه متقاضیان کار را برای دستیابی به این هدف برشمرد و گفت: ابلاغ تشکیل این تعاونی ها آمده است که طی آن زمین، آب کشاورزی و تسهیلات مورد نیاز با رعایت اولویتها به متقاضیان ارائه می شود.



جوانمردی تولید محصولات باغی، زراعی و به طور عمده گلخانه ای را از اهداف توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد.



