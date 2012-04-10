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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

امین فر:

تیم فوتبال نفت آبادان با اشتباه داور از پیروزی محروم شد

تیم فوتبال نفت آبادان با اشتباه داور از پیروزی محروم شد

آبادان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال آبادان در خصوص مسائل پیش آمده در قضاوت دیدار اخیر طلایی پوشان گفت: اشتباهات داوری صنعت نفت آبادان را به ناحق از پیروزی در برابر مقابل صبای قم محروم کرد.

غلامحسین امین فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال شاهد اشتباهات داوری در اکثر مسابقات بودیم که اوج آن در مسابقه صنعت نفت آبادان و صبای قم توسط سید مهدی سید علی داور مسابقه رخ داد.

داور ملی فوتبال کشور با بیان این نکته که لیگ برتر به مراحل حساس و پایانی خود رسیده، اضافه کرد: کمیته دواران باید داوران خود را توجیه کند تا اشتباهات را به حداقل برسانند و نظارت ویژه ای روی آنها انجام دهد و در صورت لزوم از تنبیهاتی که باعث بهتر شدن قضاوتها شود استفاده کند.

امین فر تصریح کرد: در دیدار استقلال و مس سرچشمه حاجی پور و کمکهایش اشتباهات تاثیرگذاری داشتند و در بازی پرسپولیس و داماش گیلان، رفیعی نتوانست قضاوت خوبی داشته باشد و از اداره بازی عاجز بود. در بازی راه آهن و مس کرمان نیز هر دو تیم نسبت به قضاوت قهرمانی اعتراض داشتند و البته نباید از قضاوت خوب فغانی در مصاف تراکتورسازی با فجرسپاسی نباید چشم‌پوشی کرد.
کد مطلب 1573223

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