تیم فوتبال نفت آبادان با اشتباه داور از پیروزی محروم شد

غلامحسین امین فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال شاهد اشتباهات داوری در اکثر مسابقات بودیم که اوج آن در مسابقه صنعت نفت آبادان و صبای قم توسط سید مهدی سید علی داور مسابقه رخ داد.

داور ملی فوتبال کشور با بیان این نکته که لیگ برتر به مراحل حساس و پایانی خود رسیده، اضافه کرد: کمیته دواران باید داوران خود را توجیه کند تا اشتباهات را به حداقل برسانند و نظارت ویژه ای روی آنها انجام دهد و در صورت لزوم از تنبیهاتی که باعث بهتر شدن قضاوتها شود استفاده کند.



امین فر تصریح کرد: در دیدار استقلال و مس سرچشمه حاجی پور و کمکهایش اشتباهات تاثیرگذاری داشتند و در بازی پرسپولیس و داماش گیلان، رفیعی نتوانست قضاوت خوبی داشته باشد و از اداره بازی عاجز بود. در بازی راه آهن و مس کرمان نیز هر دو تیم نسبت به قضاوت قهرمانی اعتراض داشتند و البته نباید از قضاوت خوب فغانی در مصاف تراکتورسازی با فجرسپاسی نباید چشم‌پوشی کرد.