ساخت مسجد آیت الله آملی دانشگاه آزاد آمل آغاز شد

عارف عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسجد آیت الله آملی با زیر بنای دو هزار و 350 مترمربع دارای دو گلدسته با ارتفاع 30 متر و گنبد در پوسته با ارتفاع 19 متر در سه طبقه زیر زمین، همکف و اول در میدان اصلی این دانشگاه در حال ساخت است.



وی با بیان اینکه در طراحی این مسجد از مشاوران خبره استفاده شده است، افزود: در این پروژه سعی شد معماری اسلامی و بومی لحاظ شود.



معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی افزود: نمای مسجد آیت الله آملی آجرنما خفته راسته و کاشی لعاب دار هفت رنگ با نقوش اسلامی و از خطوط ثلث و معقلی و کاشی های لاجوردی استفاده خواهد شد.



عزیزی به ظرفیت شبستان این مسجد اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و 500 نفر می توانند در مراسم مذهبی در شبستان اصلی مسجد شرکت کنند.



هم اکنون حدود شش هزار دانشجو در بیش از 50 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی مشغول به تحصیل هستند.