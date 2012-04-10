ساخت مسجد آیت الله آملی دانشگاه آزاد آمل آغاز شد

عارف عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسجد آیت الله آملی با زیر بنای دو هزار و 350 مترمربع دارای دو گلدسته با ارتفاع 30 متر و گنبد در پوسته با ارتفاع 19 متر در سه طبقه زیر زمین، همکف و اول در میدان اصلی این دانشگاه در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه در طراحی این مسجد از مشاوران خبره استفاده شده است، افزود: در این پروژه سعی شد معماری اسلامی و بومی لحاظ شود.
معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی افزود: نمای مسجد آیت الله آملی آجرنما خفته راسته و کاشی لعاب دار هفت رنگ با نقوش اسلامی و از خطوط ثلث و معقلی و کاشی های لاجوردی استفاده خواهد شد.
عزیزی به ظرفیت شبستان این مسجد اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و 500 نفر می توانند در مراسم مذهبی در شبستان اصلی مسجد شرکت کنند.
هم اکنون حدود شش هزار دانشجو در بیش از 50 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی مشغول به تحصیل هستند.
آمل - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، از آغاز عملیات نصب اسکلت فلزی مسجد جامع حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی در این واحد دانشگاهی خبر داد.
عارف عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسجد آیت الله آملی با زیر بنای دو هزار و 350 مترمربع دارای دو گلدسته با ارتفاع 30 متر و گنبد در پوسته با ارتفاع 19 متر در سه طبقه زیر زمین، همکف و اول در میدان اصلی این دانشگاه در حال ساخت است.
نظر شما