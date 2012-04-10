به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز سه شنبه در همایش روز جهانی بهداشت که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد و گفت: تکریم سالمندان و توجه به سلامت این قشر از افراد جامعه یکی از برنامه های وزارت بهداشت است.

وی با اعلام اینکه حرکت جمعیت در کشور به سمت سالمندی پیش می رود، افزود: هرم جمعیتی ایران به سمت میانسالی حرکت کرده است و هم اکنون 7.3 درصد جمعیت کشورمان را افراد سالمند تشکیل می دهند که پیش بینی می شود در سال 1400 این تعداد به 10 میلیون نفر برسد.

وی با اعلام اینکه حدود 38.5 درصد مراجعه به کلینیک های تخصصی متوجه افراد سالمند کشور است، افزود: همین میزان را در بخش بستری سالمندان شاهد هستیم.

وزیر بهداشت در ادامه به تشریح برنامه های وزارت بهداشت در مسیر ارتقای سلامت بهداشت در جامعه اشاره کرد و گفت: تولیدات وزارت بهداشت در قالب تولید خدمات بهداشتی و درمانی، دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تربیت نیروی متخصص و کارآمد است.

دستجردی با اعلام اینکه از خرداد ماه امسال به بعد رونمایی تعدادی از داروها را به عنوان طرح های کلان دارویی شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: 35 مورد دارو و تجهیزات و همچنین واکسن به عنوان فراخوان های دوم و سوم در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد که امیدواریم تعدادی از اینها را تا پایان دولت دهم رونمایی کنیم.

مصوبات آخرین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

وی از تهیه نقشه جامع علمی سلامت و همچنین نقشه تحولی خبر داد و گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوبات بسیار مهمی داشتیم که تصویب دستورالعمل پزشک خانواده در شهرها، تصویب نقشه تحول نظام سلامت، تجهیز مرکز تحقیقات حلال و ... از جمله این مصوبات بوده است.

وزیر بهداشت همچنین به اقدامات کلیدی در قانون برنامه پنجم در حوزه نظام سلامت اشاره کرد و گفت: سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی و ایجاد شهرک های دانش سلامت از جمله این اقدامات بوده است.

آمار بالای بیماری فشار خون

دستجردی با اعلام اینکه بیشترین بار بیماری ها در حوادث ترافیکی و بلایا مشاهده می شود، خاطر نشان کرد: ایران یکی از کشورهایی است که بیماری فشار خون بالا در آن بسیار بالاست.

وی به فراوانی علت مرگ و میر در ایران اشاره کرد و افزود: 45 درصد مرگ و میرها به علت بیماری های قلبی، 12 درصد سرطان ها، 3 درصد بیماری های مزمن تنفسی، 1.8 درصد دیابت، 18.7 حوادث و 19.5 درصد سایر علل است که موجب مرگ و میر در کشور می شود.

سن امید به زندگی در ایران

وزیر بهداشت همچنین سن امید در زندگی در ایران را 72.1 سال اعلام کرد و افزود: بیش از 97 درصد مردم کشور به آب سالم بهداشتی دسترسی دارند.

نرخ مرگ و میر مادران باردار

وی نرخ مرگ و میر مادران باردار در کشورمان را 22 در 100 هزار نفر اعلام کرد و افزود: مرگ و میر نوزادان در سال 90 به 10.8 در هر 1000 تولد رسیده است.

میزان باروری در کشور

دستجردی میزان باروری در کشورمان را 1.8 درصد اعلام کرد و افزود: رشد جمعیت کشور هم اکنون 1.4 درصد است.

وزیر بهداشت سال 91 را سال تکمیل خانه های بهداشت عنوان و تصریح کرد: بیش از 2 هزار خانه بهداشت ظرف 2 سال گذشته در کشور احداث شده و آمار 17 هزار خانه بهداشت در سال 88 به بیش از 20 هزار خانه بهداشت افزایش یافته است و جشن تکمیل خانه های بهداشت را در اردیبهشت ماه امسال برگزار خواهیم کرد.

نرخ شیوع بیماری سل

وی نرخ شیوع بیماری سل در کشورمان را طی سال گذشته 14 در 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: ایران از جمله کشورهایی است که مبتلایان به بیماری سل صددرصد تحت درمان قرار دارند.

دستجردی با اشاره به وجود 3 مرکز بستری مقاوم به سل در شهرهای شیراز، مشهد و تبریز اظهار داشت: در زمینه بیماری فلج اطفال 5 سال است که این بیماری در کشورمان ریشه کن شده است.

وزیر بهداشت به 17 مورد ابتلا به سرخک در سال 90 در کشور اشاره کرد و گفت: پوشش واکسناسیون سرخک در ایران بالای 99.5 درصد است و امیدواریم قبل از سال 2015 میلادی موارد ابتلا به سرخک در کشور به صفر برسد.

ثبت 120 هزار مورد حیوان گزیدگی در سال 90

وی از ثبت 120 هزار مورد حیوان گزیدگی در سال 90 در کشور خبر داد و عنوان کرد: تنها 7 مورد از آنها ابتلا به هاری بوده است.

دستجردی از ثبت کمتر از 12 هزار مورد ابتلا به تب مالت در سال 90 خبر داد و افزود: این آمار در سال 85 حدود 23 هزار مورد بوده است.

بیماریهای غیر واگیر یکی از معضلات امروز نظام سلامت

وزیر بهداشت در ادامه بیماری های غیر واگیر را یکی از معضلات امروز نظام سلامت کشور دانست و گفت: افزایش شیوع کم تحرکی در کشور یکی از مباحثی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص تجهیز بیمارستانها به دستگاه امحاء زباله، اظهار داشت: تا نیمه سال 91 تمام بیمارستانهای کشور می بایست مجهز به دستگاه امحاء زباله شوند.

77 هزار تخت بیمارستانی در حال مطالعه و ساخت است

دستجردی با اعلام اینکه هم اکنون 77 هزار تخت بیمارستانی در حال مطالعه و ساخت است، افزود: در سال 90 بیش از 4 هزار تخت بیمارستانی به بهره برداری رسیده است.

راه اندازی 800 تخت آی سی یو

وزیر بهداشت همچنین از ایجاد و راه اندازی 800 تخت آی سی یو تا پایان سال 93 در کشور خبر داد و گفت: به زودی 200 تخت دیگر نیز به تعداد تخت های آی سی یو کشور اضافه خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع فارسی نویسی نسخه های آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: هم اکنون 500 تست آزمایشگاهی را در یک سایت فارسی کرده ایم تا مردم بتوانند از راهنمایی های این سایت برخوردار شوند.

دستجردی همچنین به موضوع بازرسی از اورژانس های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در سال 90 گروه ویژه بازرسی از اورژانس ها 2 بار از تمامی اورژانس های بیمارستانی در کشور بازدید کردند.

وزیر بهداشت با تاکید بر استقرار متخصص مقیم در اورژانس های بیمارستانی که بالای 30 هزار مراجعه در سال را دارند تصریح کرد: به زودی با برنامه ریزی که انجام شده اگر بیمارستانهای مشمول این دستورالعمل پزشک متخصص نداشته باشند از رتبه بندی حذف خواهند شد.

وی تاکید کرد: این دستورالعمل شامل بیمارستانهای تهران نیز بوده و قطعا بیمارستانی که متخصص مقیم نداشته باشد به گونه ای دیگر با آنها برخورد خواهیم کرد.