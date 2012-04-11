عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی این تیم مقابل استقلال تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان ما در بازی مقابل استقلال و پرسپولیس انگیزه زیادی دارند و به همین خاطر ما دردسر کمتری برای انگیزه دادن به آنها داریم. من خوشحالم که حداقل برای این بازی باید کار کمتری از نظر روحی و روانی روی بازیکنانم انجام دهم!

وی با اشاره به حساسیت بالای این بازی تاکید کرد: به نظرم بازی پراسترسی خواهد بود. استقلال برای رسیدن به صدر تلاش می‌کند و ما هم می‌خواهیم شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را از دست ندهیم. هر دو تیم برای سه امتیاز به زمین می‌آیند و نتیجه تساوی فقط دشمنان و سایر رقیبان ما را خوشحال می‌کند!

سرمربی تیم صبا افزود: ما هیچ وقت در خانه حریف برای تساوی یا شکست بازی نکرده‌ایم. تنها هدف ما این است که سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم. این بازی هم با سایر مسابقات تفاوتی ندارد و ما به شکست استقلال فکر می‌کنیم.

ویسی با اشاره به بازی دور رفت و تساوی دو تیم خاطرنشان کرد: ما در مسابقه رفت 35 دقیقه 10 نفره بازی کردیم و البته عالی بودیم. توان تیم ما بالاست و با این حساب می‌توانیم استقلال را در خانه خودش شکست دهیم. البته استقلال تیم قابل احترامی است و بازیکنان شایسته‌ای دارد.

وی درباره اینکه " به واسطه مصدومیت بازیکنان کلیدی استقلال در بهترین حالت ممکن با این تیم بازی می کنند"، گفت: اول از همه باید بگویم من از اینکه بازیکنان اصلی استقلال مصدوم هستند، خوشحال نیستم. در ضمن نبود این بازیکنان تاثیری در نتایج استقلال نداشته است و حتی در بعضی مسابقات بازیکنان جایگزین بهتر هم بازی کرده‌اند.

سرمربی صبا در خصوص تساوی هفته گذشته تیمش برابر صنعت نفت آبادان هم تصریح کرد: حق ما در آن بازی مساوی نبود و باید می‌باختیم. شانس آوردیم که در دقایق پایانی به گل رسیدیم. بازیکنان ما اصلا خوب کار نکردند که البته این اتفاق قبل از بازی‌های استقلال و پرسپولیس طبیعی است، شاید به این خاطر که بازیکنان می‌ترسند از بازی برابر این دو تیم محروم شوند. به هر حال تیمی که 15 مسابقه خوب بازی می‌کند این حق را دارد که در یک دیدار بد باشد! ما آن مسابقه را فراموش کرده‌ایم و فقط به بازی روز جمععه فکر می‌کنیم.

تیم‌های استقلال و صبای قم در چارچوب هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه این هفته در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند.