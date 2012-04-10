تقدیر امام جمعه چالوس از فعالیتهای تبلیغات اسلامی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری صبح سه شنبه در گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی مازندران در مجتمع فرهنگی سما چالوس، از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه های مختلف قرآنی و دینی به ویژه کلاس های تربیت مربی قرآن، گفتمان های دینی در مدارس و دانشگاهها و ایجاد فضای تبلیغی مناسب در شهرستانها در مناسبت های مختلف سال توسط تبلیغات اسلامی مازندران تقدیر کرد.

وی افزود: اهمیت و فضیلت و شرافت کسانی که تبلیغ دین خدا می کنند و خود را در مسیر تبیلیغ دین قرار می دهند با توجه به آیات قرآن بسیار زیاد است.

امام جمعه چالوس گفت: از صدر اسلام تا کنون مخالفان دین و کفار در تلاش هستند تا مردم را از حقایق دین دور کنند و احکام اسلام را با استفاده از ابزارها و حیله های مختلف در نزد مردم وارونه جلوه دهند و مترصد این هستند که کلام الهی در اذهان انسانها پاک شده و در این راه از هیچ کوششی نیز دریغ نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی متولی اصلی تبلیغ دین در سطح جامعه است با تقدیر از تلاش های صورت گرفته خواستار تقویت و حمایت های فرهنگی و قرآنی در حوزه های تبلیغی و زیربنایی شد.