به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنت آگوستین، ادنا بوچانان رمان‌نویس به عنوان «افسانه ادبی 2012» جشنواره میراث کتاب فلوریدا معرفی خواهد شد.

این نخستین بار است که یک بانوی نویسنده در این جشنوار تکریم می‌شود.

بوچانان در سال 1986 برنده جایزه پولیتزر برای خبرنگاری شد و ویراستاران مجله میامی هرالد اعلام کردند: بوچانان گزارشگری سریع و سختکوش بوده و قلبش از طلا ساخته شده است.

حسب حال واقعی و جنایی این نویسنده با عنوان «جسد چهره‌ای آشنا داشت» با استقبال بین‌المللی روبرو شد و حسب حال بعدی وی با نام «هرگز اجازه نده کسی گریه‌ات را ببیند» که نخستین کتابش نیز لقب گرفت، ماجرای قاتلی با قتل‌های زنجیره‌ای را روایت می‌کند که دارای حافظه‌ای تصویری است.

بوچانان سپس به نوشتن رمان روی آورد و «بریت مونترو» گزارشگر جنایی شخصیت اصلی داستان‌هایش شد.

فستیوال تکریم کتاب فلوریدا شامل سمینار 2 روزه نویسندگان مطرح است که در روزهای 13 و 14 سپتامبر و در «کانونشن سنتر» برگزار می‌شود.

در میان سخنران امسال، استیو بری نویسنده بین‌المللی نیویورک‌تایمز و ویلیام مک کین رئیس گروه مطبوعات دانشگاه بوستون به چشم می‌خورد.