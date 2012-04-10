به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با صدور NOTAM (اطلاعیه هوانوردی) از ساعت 7 تا 11 صبح روز 29 فروردین ماه به مدت 4 ساعت فرودگاه های واقع در استان تهران از جمله فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، فرودگاه مهرآباد، پیام، آزادی، مهر شهر کرج، آبیک، مجموعه آریا فر، قجاوند و مجموعه سپهر بسته اعلام می شود.

در روزهای بیست و سوم لغایت بیست و هشتم به منظور انجام تمرین رژه هوایی احتمال بروز برخی تغییرات در برنامه های پروازی وجود دارد. براساس NOTAM(اطلاعیه هوانوردی) بسته شدن این فرودگاهها به تمامی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شده است.

شرکتهای هواپیمایی موظف هستند با توجه به لحاظ کردن روز 29 فروردین ماه مصادف با سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنظیم برنامه پروازی خود اقدام کنند، برهمین اساس با برگزاری جلسات متعدد برنامه پرواز هواپیماها از ساعت11 به بعد در روز 29 فروردین تنظیم شده است.

ستادی متشکل از کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاههای کشور و ارگانهای شرکت کننده در مراسم رژه هوایی در فرودگاه مهرآباد حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هر گونه تغییر احتمالی اطلاع رسانی و برنامه ریزی لازم را به عمل خواهند آورد.