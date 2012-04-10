به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سئوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فاورجان در صحن علنی مجلس حضور یافت.

سوال موسوی عبارت بود از: علت اختلالات مداوم و بسیار متنوع سرویس تلفن همراه از قبیل قطع مکرر، پیامک‌های اشتباه، تعدد ارسال یک پیامک و عدم پوشش کامل در تمامی مناطق چیست؟

تقی پور در پاسخ به این سوال گفت: پیامک‌ها امسال با صحت کامل رد و بدل شده است. در مرداد ماه سال گذشته مشکل موقتی در ارسال پیامک‌ها وجود داشت که برطرف شد.

وی افزود: امروز 54 میلیون مشترک فعال تلفن همراه وجود دارد و 89 میلیون خط تلفن همراه واگذار شده که با احتساب خطوط تلفن ثابت در حال حاضر به ازای هر فرد ایرانی دو خط تلفن فعال در کشور وجود دارد.

تقی پور اظهار داشت: در سال گذشته اقداماتی برای اصلاح و ارتقای خطوط تلفن همراه در کشور انجام شد و هزینه مکالمات زیر سه ثانیه حذف شد.

وی با بیان اینکه هزار و 363 شهر کشور از پوشش کامل تلفن همراه برخوردار هستند، گفت: هر دو اپراتور تلفن همراه ایران فعال هستند.

وزیر ارتباطات افزود: میزان مجاز قطع مکالمات تلفن همراه دو درصد است که امسال به 1.3 درصد کاهش یافته.

تقی پور با بیان اینکه سال گذشته هزار و 100 میلیارد دقیقه مکالمه در کشور وجود داشته است، گفت: به صورت میانگین مردم هر روز سه میلیارد دقیقه در روز با تلفن همراه صحبت کرده‌اند و 98 درصد این مکالمات موفق بوده است.

در ادامه این جلسه موسوی لارگانی نماینده سوال کننده گفت: در گوشی بنده سه هزار پیامک تکراری وجود دارد، امروز قطع تماس، دریافت پیامک اشتباه و عدم پوشش دهی شبکه مخابراتی در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: 7 میلیارد پیامک در 14 روز اول سال جدید بدون تکرار ارسال شده است، آمارهای ما بسیار دقیق است.

در ادامه موسوی گفت:‌ وزیر باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تسلطی بر این شرکت از طرف وزارت ارتباطات وجود دارد یا خیر؟

وی افزود: بخش خصوصی بیش از 70 میلیارد تومان از این پیامک های ارسالی ایام عید درآمد داشته است.

وی در پایان با بیان اینکه آمارهای ارایه شده از طرف وزیر ارتباطت برای من قانع کننده نبود، گفت: به دلیل ارادتی که به آقای تقی پور دارم نیازی به رای گیری نمی‌بینم.