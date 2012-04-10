بستردرمانی شهرستان بهمئی به مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسام الدین نبوی زاده افزود: این پروژه درمانی دارای 10 تخت و ازمصوبات سفر اول ریاست جمهوری است.

وی بیان داشت: این طرح که قبلا بستر درمانی موقت بود، هم اکنون تجهیز شده و آماده استقرار نیروهای بهداشتی است.

نبوی زاده با اشاره به اینکه امکان بستری بیمار در این مرکز بهداشتی درمانی وجود ندارد، افزود: بستری شدن بیمار نیاز به متخصص و امکانات موردنیاز دارد و این مرکزبهداشتی درمانی فقط امکان ارائه خدمات اولیه به بیمار برای اعزام به بیمارستان را داراست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین با اشاره به پاداش مناطق محروم کارکنان این دانشگاه گفت: پرداخت پاداش مناطق محروم کارکنان مراکزبهداشتی درمانی استان باید در هیئت دولت تصویب شود.

وی بیان داشت: برخی اختلاف نظرها مبنی بر اینکه این پاداش فقط به روستا ها اختصاص داده شود یا به همه کارکنان وجود دارد و ما منتظر رای هیئت دولت هستیم.