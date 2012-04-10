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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

سردار فضلی:

کاروان‌های راهیان نور بزرگترین ابزار نظام برای مقابله با جنگ نرم است

کاروان‌های راهیان نور بزرگترین ابزار نظام برای مقابله با جنگ نرم است

شهرری – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد راهیان نور کشور اظهار داشت: کاروان های راهیان نور بزرگ‌ترین ابزار نظام در برابر دشمنان برای مقابله با جنگ نرم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در جوار مقبره الشهدای گمنام در فرهنگسرای ولای شهرری افزود: در سال گذشته بیش از چهار میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور بازدید کردند.

وی بیان کرد: کاروانهای راهیان نور عملیات بزرگ فرهنگی است که با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و نهادهای کشور در حال اجراست.

سردار فضلی به ذکر ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه باطل پرداخت و خاطره ای از نحوه عملیات کربلای پنج برای حاضراین بیان کرد.

وی سپس به ویژگیهای حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و ادامه داد: آن حضرت شهیده راه امامت و ولایت بود و در کودکی در دامان معصوم و همراه معصوم بود و همواره در میدان جهاد و مبارزه معصوم را همراهی کرد.

رئیس ستاد راهیان نور کشور باب یان این که بعد از پنج شبانه روز دعوت حضرت فاطمه(س) از خواص و نخبگان برای یاری از امام بر حق تنها 11 نفر به میدان آمدند، گفت: به نقل تاریخ آنگاه که بحث تقسیم غنایم به میان آمد و آن هم نه با ترازو و مثقال بلکه با شمشیر و تبر، دیگر فرصت و انگیزه ای برای یاری امام زمان(عج) نماند.

مردم در تمامی صحنه ها نشان دادند پیروان واقعی ولایت هستند

وی با بیان این سئوال که آیا در استمرار و ادامه راه اولیای خدا در انقلاب اسلامی و در اطاعت از امام مردم ما هم این گونه عمل کردند؟ افزود: مردم ما در تمام صحنه هایی که دشمن برای ما به وجود آورد و به خصوص در هشت سال دفاع مقدس و فتنه 88 نشان دادند، پیروان واقعی ولایت هستند و شهدا گواه این مدعا هستند.

کد مطلب 1573272

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