به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در جوار مقبره الشهدای گمنام در فرهنگسرای ولای شهرری افزود: در سال گذشته بیش از چهار میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور بازدید کردند.

وی بیان کرد: کاروانهای راهیان نور عملیات بزرگ فرهنگی است که با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و نهادهای کشور در حال اجراست.

سردار فضلی به ذکر ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه باطل پرداخت و خاطره ای از نحوه عملیات کربلای پنج برای حاضراین بیان کرد.

وی سپس به ویژگیهای حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و ادامه داد: آن حضرت شهیده راه امامت و ولایت بود و در کودکی در دامان معصوم و همراه معصوم بود و همواره در میدان جهاد و مبارزه معصوم را همراهی کرد.

رئیس ستاد راهیان نور کشور باب یان این که بعد از پنج شبانه روز دعوت حضرت فاطمه(س) از خواص و نخبگان برای یاری از امام بر حق تنها 11 نفر به میدان آمدند، گفت: به نقل تاریخ آنگاه که بحث تقسیم غنایم به میان آمد و آن هم نه با ترازو و مثقال بلکه با شمشیر و تبر، دیگر فرصت و انگیزه ای برای یاری امام زمان(عج) نماند.

مردم در تمامی صحنه ها نشان دادند پیروان واقعی ولایت هستند

وی با بیان این سئوال که آیا در استمرار و ادامه راه اولیای خدا در انقلاب اسلامی و در اطاعت از امام مردم ما هم این گونه عمل کردند؟ افزود: مردم ما در تمام صحنه هایی که دشمن برای ما به وجود آورد و به خصوص در هشت سال دفاع مقدس و فتنه 88 نشان دادند، پیروان واقعی ولایت هستند و شهدا گواه این مدعا هستند.