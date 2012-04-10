تنها 5 درصد آب آشامیدنی روستاییان تنکابن غیرقابل شرب است

محمد فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح شهرستانهای تنکابن و عباس آباد 16 رودخانه در جریان است.

وی گفت: در این شهرستانها از 324 روستای موجود، امور آب 110 روستا تحت نظر این اداره بوده و 214 روستای مابقی از سوی شورای روستاها رسیدگی می شود.

مدیر آبفا تنکابن و عباس آباد اضافه کرد: این اداره مجهز به دستگاههای مجهز کلرزنی بوده و تنها پنج درصد آب روستاهای تحت پوشش این اداره دچار اختلالات شربی می شود.

فقیه گفت: شرکت پارس آب تدبیر، بر رودخانه های شهرستان مطالعات گسترده ای انجام داده و بهترین گزینه برای احداث سد، رودخانه چشمه کیله تنکابن است.

وی، آمادگی امور آب و فاضلاب روستایی را برای تحت نظر گرفتن آب کل روستاهای این شهرستان اعلام و خواستار همکاری شوراهای روستاها و دهیاریها با این اداره شد.

