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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

فقیه به مهر گفت:

تنها 5 درصد آب آشامیدنی روستاییان تنکابن غیرقابل شرب است

تنها 5 درصد آب آشامیدنی روستاییان تنکابن غیرقابل شرب است

تنکابن- خبرگزاری مهر: مدیر آبفا تنکابن و عباس آباد گفت: هم اکنون تنها پنج درصد آب آشامیدنی روستاییان تنکابن و عباس آباد غیر قابل شرب است.

محمد فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح شهرستانهای تنکابن و عباس آباد 16 رودخانه در جریان است.

وی گفت: در این شهرستانها از 324 روستای موجود، امور آب 110 روستا تحت نظر این اداره بوده و 214 روستای مابقی از سوی شورای روستاها رسیدگی می شود.

مدیر آبفا تنکابن و عباس آباد اضافه کرد: این اداره مجهز به دستگاههای مجهز کلرزنی بوده و تنها پنج درصد آب روستاهای تحت پوشش این اداره دچار اختلالات شربی می شود.

فقیه گفت: شرکت پارس آب تدبیر، بر رودخانه های شهرستان مطالعات گسترده ای انجام داده و بهترین گزینه برای احداث سد، رودخانه چشمه کیله تنکابن است.

وی، آمادگی امور آب و فاضلاب روستایی را برای تحت نظر گرفتن آب کل روستاهای این شهرستان اعلام و خواستار همکاری شوراهای روستاها و دهیاریها با این اداره شد.  
 

کد مطلب 1573273

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