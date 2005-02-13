حذف بودجه منجر به حذف مركز امور مشاركت زنان مي شود // پيشنهاد دهندگان حذف بودجه ، زنان را نيروي انساني تلقي نمي كنند

زهرا شجاعي در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: كميته عمومي مجلس پيشنهاد حذف كامل بودجه امور زنان را داده است ، يعني بجز بودجه مركز بودجه مربوط به امور زنان و درصدي كه دستگاهها قرار بود به امر توسعه مشاركتهاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي زنان اختصاص دهند حذف خواهد شد.

وي افزود: تصويب بودجه كلي امور زنان طبق قانون برنامه چهارم توسعه معطل گذاشتن برنامه هاي مختلف زنان در تمام زمينه ها است و بدون بودجه عملا نمي توان اقدامي انجام داد .

وي اظهار داشت : پيشنهاد ديگر از سوي كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شده و به موجب آن اعتبار 3 ميليارد توماني مركز مشاركت زنان به دستگاههاي ديگر مانند صداو سيما ، حوزه هاي علميه زنان ، تشكلهاي ديني و... اختصاص پيدا مي كند و چنانچه اين پيشنهاد دركميسيون تلفيق به تصويب برسد بودجه منفي مي شود و ما بايد 700 ميليون تومان نيز به آنها دستي بپردازيم.

وي خاطر نشان كرد: كميسيون فرهنگي مجلس به دليل عدم آشنايي با وظايف مركز درخصوص امور زنان اين پيشنهاد را مطرح كرده است ، تصور برخي اين است كه فعاليتهايي كه براي فقر زدايي ، كاهش آسيبهاي اجتماعي و.. صورت مي گيرد فعاليت ديني نيستند بنابراين درست نيست اما در مجموع تقسيم فعاليتهاي يك دستگاه دولتي به ديني و غير ديني به لحاظ علمي درست نيست.

رييس مركز امور مشاركت زنان تاكيد كرد: اصل براين بوده كه حوزه هاي علميه همواره مستقل بمانند و از بودجه دولتي استفاده نكنند تا بتوانند استقلال خود را درجهت حفاظت از كيان جامعه حفظ كنند بنابراين اختصاص دادن بودجه مركزمشاركت زنان به حوزه علميه با سياست كلي نظام درتضاد است.

شجاعي با اشاره به رشد 900 درصدي تشكلهاي غير دولتي زنان گفت: مركز از بودجه اي كه در اختيارش قرار مي گيرد با توجه به اولويت بندي و همچنين عملكرد شفاف و روشن و برنامه هاي تشكلها بودجه اي به آنها اختصاص مي دهد و چنانچه درپرداخت اين اعتبار اختلالي صورت مي گرفت درحال حاضر با شاهد رشد تشكلهاي غير دولتي زنان مواجه نبوديم.

وي در خصوص حذف بودجه مركز امور مشاركت زنان اظهار داشت : تا كنون مركز مشاركت زنان درچهارچوب قانون به وظايف و ماموريتهاي خود شفاف عمل كرده و تمام اسناد و مدارك نيز موجود است و علت اين امر شايد آشنا نبودن به مسايل و موضوعات و نياز جامعه زنان صورت گرفته است.

وي با اشاره به اينكه زنان نيمي از سرمايه انساني كشور هستند ، گفت: با توجه به اين امر زنان بايد در مسير توسعه و در راستاي هدف عدالت اجتماعي فعال باشند بنابراين توانمند سازي زنان و ايجاد زمينه مساعد و مناسب براي بهره مندي نظام از اين سرمايه انساني جزء ضروريات است كه متاسفانه به آن توجه نشده است.

وي گفت: عده اي زنان را به عنوان نيروي كار دردرون خانه ، مولد كودك ، شهروند درجه دوم و... مي دانند و به اين امر آگاهي ندارند كه زنان نياز به كار ، فعاليت ، تفريح ، رشد و بالندگي و.. دارند و همين امر باعث ارايه پيشنهادات نامناسبي از سوي آنها شده است.