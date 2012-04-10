به گزارش خبرنگار مهر، امروز طرح دو فوریت طرح اصلاح ماده 197 آیین نامه داخل وی الحاق دو تبصره به آن در صحن علنی مجلس بررسی شد که در پایان دو فوریت این طرح به تصویب رسید.
متن کامل طرح که به امضای 41 نفر از نمایندگان رسیده است، بدین شرح است:
دلایل توجیهی:
تجربه اخیر سوال از رئیس جمهور که برای اولین بار در طول 33 سال عمر نظام جمهوری اسلامی انجام شد ضعفهای آییننامه داخلی مجلس در این خصوص را نشان داد. با توجه به ضرورت بهره برداری از این تجربه و جهت پاسخگویی به افکار عمومی و مترتب شدن آثار عملی بیشتر در سوال از رئیس جمهور طرح دو فوریتی ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم میگردد.
ماده واحده:
جمله آخر ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
مدت طرح سوال از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر 40 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداقل یک ساعت است که طرفین میتوانند بوقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند در غیر این صورت همه سوالات (حداکثر 5 سئوال) و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان میشود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخهای رئیس جمهور مطرح میشود.
تبصره 1- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای گیری میشود.
چنانچه بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند آن سوال به قوه قضائیه ارسال میشود.
تبصره 2- در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
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