فرماندار قدس به مشکلات 219 نفر از شهروندان رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیشبرد اهداف و سیاست های دولت در راستای حضور مسئولان بین مردم، فرمانداری شهرستان قدس نیز با برنامه ریزی مدون هفتگی با حضور در مساجد محلات مختلف شهر اقدام به این مهم کرده است.

در این راستا امروز فرماندار شهرستان قدس با بیش از 219 نفر از مردم اهالی بلوار امامزاده واقع در شهرستان قدس در مسجد امام حسن مجتبی(ع) دیدار و گفتگوی چهره به چهره انجام داد.

اهم مشکلات و معضلات مردمی که در قالب درخواست های اعلامی ارائه شده بود، در زمینه اخذ وام ضروری، مبحث اشتغال، نیاز به خدمات عمرانی و رفاهی، همچنین توجه بیشتر به بازسازی معابر اصلی شهر بود.

در این زمینه فرماندارقدس با صدور دستوران قطعی این درخواست ها را پاسخ دادند.

لازم به ذکر است که بنا به دستور فرماندار تمامی رئوسای خدمات رسان شهرستان در نشست های مردمی در مساجد حضور دارند و موظفند در همان زمان و مکان نسبت به بررسی و حل مشکلات مردمی با نظارت حوزه فرمانداری اقدامات لازم را انجام دهند.