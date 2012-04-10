به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حیدرپور افزود: به دلیل کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، فروش میوه و تره بار در استان رضایت بخش بوده است.

وی بیان داشت: 24 محل در سطح شهر یاسوج برای توزیع میوه و مرکبات مورد نیاز مردم در نظر گرفته شد که با استقبال شهروندان روبرو شد.

حیدر پور با اشاره به سال تولید ملی عنوان کرد: تولید مهمترین دلیل رشد و توسعه ملی است و در نهایت باعث افزایش درآمد و ایجاد اشتغال پایدار می شود.

وی افزود: اگر بازار فروش برای محصولات تولیدی فراهم شود، تولید افزایش و قیمت محصولات نیز برای عرضه به مردم کمتر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: پرسنل این اداره از هیچ تلاشی برای ایجاد شرایط مناسب برای رفاه حال مردم فروگذاری نخواهند کرد.