به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه کوچه های بنی هاشم، خانه حضرت سلمان و حضرت ابوذر، بازار بنی هاشم ، حیاط و منزل حضرت علی (ع) و قبرستان بقیع با ابتکار جوانان ارومیه ای به نمایش گذاشته شده است .

ایستگاه پرسش و پاسخ و ارائه محصولات فرهنگی کتاب و نرم افزار مذهبی از دیگر بخشهای این نمایشگاه است .

این نمایشگاه به مدت 20 روز صبح و عصر در محوطه ورزشگاه 6 هزار نفری غدیر ارومیه برای بازدید علاقمندان دایر است.