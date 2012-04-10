به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه کوچه های بنی هاشم، خانه حضرت سلمان و حضرت ابوذر، بازار بنی هاشم ، حیاط و منزل حضرت علی (ع) و قبرستان بقیع با ابتکار جوانان ارومیه ای به نمایش گذاشته شده است .
ایستگاه پرسش و پاسخ و ارائه محصولات فرهنگی کتاب و نرم افزار مذهبی از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
این نمایشگاه به مدت 20 روز صبح و عصر در محوطه ورزشگاه 6 هزار نفری غدیر ارومیه برای بازدید علاقمندان دایر است.
حجت الاسلام سلامتی یکی از روحانیان شهرستان ارومیه در آیین گشایش این نمایشگاه ترویج فرهنگ ناب محمدی و آشنا سازی جوانان با زندگانی ائمه اطهار را از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: حضرت فاطمه (ع) بانویی است که اندیشه و معرفت وی همواره الهام بخش زنان مسلمان جهان است.
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