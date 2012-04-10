انهدام 15 تن مواد غذایی غیربهداشتی در گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب گفت: بیش از 15 تن اقلام و مواد غذایی غیربهداشتی در بازرسیهای بهداشت محیط از واحدهای صنفی این شهرستان کشف، ضبط و معدوم شد.

کیومرث بهرامی افزود: این میزان مواد غذایی غیربهداشتی و تاریخ مصرف گذشته از بازرسی فروشندگان دوره گرد مواد غذایی و برخی اماکن صنفی شهرستان گیلانغرب کشف و ضبط شده بود.

وی تاکید کرد: اقلام کشف شده شامل مواد غذایی، خوراکی و آشامیدنی غیرقابل مصرف، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته به ارزش 200 میلیون ریال بوده است.

بهره برداری از 412 واحد مسکن مهر سنقر در شهریورماه

فرماندار سنقروکلیایی گفت: یک هزار و 271 واحد مسکن مهر با 61 درصد پیشرفت فیزیکی در این شهرستان در حال اجراست و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سالجاری 412 واحد آن به بهره برداری برسد.

غلامرضا حیدری گفت: پیمانکاران می بایست نسبت به شتاب بخشیدن در روند اجرای ساخت این واحد ها تلاش مضاعف نمایند.

حیدری گفت: تمام تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر پرداخت شده است.

وی افزود: اقدامات لازم برای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن انجام شده و سایر زیرساختها در این خصوص اجرا شده یا در حال اجراست.

فرماندار سنقر گفت: پروژه مسکن مهر شهرستان چهار هزار نفر عضو عادی دارد که از این تعداد هزار و 271 نفر فعال هستند و سایر اعضاء در صورتی که تمایل به پرداخت سهم آورده قابل قبول داشته باشند زمین لازم برای ساخت واحد های جدید مهیاست.

مسکن مهر کنگاور 66 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فرماندارشهرستان کنگاور از پیشرفت شصت وشش ونیم درصدی پروژه های مسکن مهر این شهرستان خبر داد.

حشمت الله عزیزی فرماندارشهرستان کنگاور در جلسه ستادمسکن مهر این شهرستان گفت : 1090 واحد مسکونی در قالب چهار پروژه مسکن مهر ( مهرآوران ، تاکسی رانی ، مهردشت و دارصیفور ) در این شهرستان در حال اجراست.

وی افزود: این چهارپروژه در مجموع 66.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

فرماندار کنگاور در پایان با اشاره به اینکه این پروژه ها مجموعا بیش از ده درصد از پیشرفت برنامه ای عقب هستند، از پیمانکاران مربوطه خواست با فراهم آوردن عوامل لازم، ضمن حفظ کیفیت کار، در روند آماده سازی پروژه ها تسریع کنند.