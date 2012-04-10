یک میلیون و 600 هزار زائر از اماکن متبرکه کهگیلویه و بویراحمد دیدن کردند

حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 530 هزار نفر از زائران اماکن متبرکه استان در جوار این امامزاده ها اسکان یافتند.

وی بیان کرد: بیشترین زائران به میزان 600 هزار نفر، حرم مطهر بی بی حکیمه ( س) خواهر امام رضا(ع) در شهرستان گچساران را زیارت کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در ایام نوروز سه روحانی در حرم مطهر بی بی حکیمه(س) مستقر شدند و پاسخگوی مسائل شرعی مردم بودند.

وی عنوان کرد: همچنین برگزاری برنامه های قرآنی، خواندن دعا و زیارتها و برگزاری سه نوبت نماز جماعت از دیگر برنامه های برگزار شده در این ایام بود.

موسوی اعظم با اشاره به مشکل جاده دسترسی به این امامزاده گفت: احداث جاده جدید به عنوان یک طرح ملی باید از سوی مسئولین مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

وی یادآور شد: در ایام نوروز روزانه 40 هزار ماشین از این جاده عبور می کردند که پیچ و خم ها متعدد و عرض کم جاده موجب ایجاد ترافیک در آن شده بود.