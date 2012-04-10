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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

سفیر ایران در واتیکان:

تنها راه تعالی انسان در مفاهیم دینی مطرح شده است

تنها راه تعالی انسان در مفاهیم دینی مطرح شده است

همدان - خبرگزاری مهر: سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، ادیان را مجموعه قوانین و سنن و ارزشهای وحیانی دانست و گفت: تنها راه تعالی انسان در مفاهیم دینی مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری پیش از ظهر سه شنبه در همایش بین المللی "دین در آیینه هنر" افزود: تنها راه رشد و تعالی و مصالح و منافع انسان در قالب مفاهیم دینی مطرح شده است.

وی اضافه کرد: اعتدال در ابعاد وجودی و عدالت در همزیستی اجتماعی در جوامع بشری به صورت انحصاری در سایه سار قوانین تشریعی، سنن و ارزشهای وحیانی بوده و سرپیچی انسان از آن بازماندن از اعتدال و عدالت را به دنبال دارد.

برخوردهای جنایت آمیز مدعیان دیانت برآمده از اغراض سیاسی نظام سلطه است

حجت الاسلام ناصری با اشاره به اینکه صلح در ادیان مقوله ای مهم و محوری محسوب می شود، تاکید کرد: برخوردهای افراطی، خصمانه، خشن، ترور، بمب گذاریهای ددمنشانه و جنایت آمیز که گاهی از مدعیان دیانت سر می زند، ربطی به ادیان و آموزه های رافت آمیز و صلح جویانه آن نداشته و برداشت غلط انحرافی و برآمده از اغراض سیاسی نظام سلطه است.

ادیان الهی بشر را به عدالت و دوستی و صلح دعوت می کند

حجت الاسلام ناصری با بیان اینکه فلسفه وجودی ادیان و انبیا قیام مردمی به قسط و عدالت است، اضافه کرد: ادیان الهی بشر را به رعایت حقوق همدیگر و پرهیز از تجاوز و ظلم، به عدالت و دوستی و صلح دعوت می کند.

وی درباره نقش اسلام و مسیحیت در معادلات جهانی نیز گفت: رهبران و پیروان این دو دین بزرگ و فراگیر باید با تفاهم و درک متقابل، در پیشبرد اهداف مشترک تلاش کنند.

ایران و واتیکان نقش راهبردی در ایجاد صلح در منطقه و جامعه جهانی دارند

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران و واتیکان دو کشور دینی و با روابط رسمی و با سابقه بیش از نیم قرن، می توانند نقش راهبردی در ایجاد صلح، ثبات و امنیت، در منطقه و جامعه جهانی ایفا کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان اظهار داشت: تفاهم و تعامل بین ایران و واتیکان در مقابله با الحاد، سکولاریسم و نظام سلطه به طور موثری نقش آفرینی می کند.

ایران مدل موفقی در زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی و اقوام ایرانی است

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مدل موفق و الگوی بارزی در زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی و اقوام ایرانی است، تاکید کرد: مسیحیان در طول تاریخ و به خصوص در زمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهروند، شهروندان ایرانی مورد احترام و تکریم بوده اند.

وی یادآور شد: دیپلماسی دینی و مواضع عدالت جویانه و صلح طلبانه رهبران مذهبی به شکل کاربردی و با تشکیل دبیرخانه دائمی جای خود را در معادلات سیاسی و بین المللی و مراکز جهانی باز کرده و از رسالت ادیان در راستای ایجاد جامعه ای عدالت محور و آرمانگرا کمک گرفته است.

کد مطلب 1573309

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