به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جلالی با بیان اینکه مشارکت مردمی در سال گذشته 40 درصد رشد داشته است، افزود: مردم قم ماهیانه یک میلیارد تومان به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک می‌کنند.



وی با بیان اینکه درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد استان قم از پنج درصد به سه درصد کاهش یافته است، افزود: سهم اشتغال کمیته امداد در استان نیز محقق شده و در این راستا رشد 527 درصدی داشته‌ایم.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با بیان اینکه در سال گذشته کمک‌های بلاعوضی در راستای سفر رهبر معظم انقلاب به نیازمندان داده شد، افزود: هم اکنون 16 میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست اقدام است.



جلالی افزود: سال گذشته 20 میلیارد تومان در قالب وام‌های 20 میلیونی با چهار درصد سود بانکی و وام‌های هشت میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه به نیازمندان اختصاص یافت.



تحقق تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تنها در سایه تلاش جهاد گونه امکان پذیر است



جلسه توجیهی برنامه های ستاد زکات کشور با حضوردبیرستاد زکات کشور، معاونین توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد و روسای ادارات زکات 12 استان کشور در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد استان قم برگزار شد.



در این جلسه معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 91 اذعان داشت: مطالبه فرمایش مقام معظّم رهبری در قالب شعار تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی خاصّه زکات، مستلزم تلاش جهادگونه در همه سطوح است.



سعید ستاری افزود: بر همه ما لازم است تا تمام همّ و غمّ خویش را در راستای تحقق فرمایشات و هدایت مقام معظم رهبری به کار بندیم و همگانی کردن امرمشارکت را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال کنیم.



وی تصریح کرد: بررسی کامل نتایج بدست آمده، احصاء موانع و مشکلات و عوامل عدم توفیق در برنامه ها و اهداف، شناسایی راهکاراساسی جهت پیشرفت و دستیابی به نتیجه مورد انتظار، ظرفیت سنجی، کلان نگری و حفظ اولویت های ملی در تصمیم گیری ها، همگی جزو بایدهایی است که برای دستیابی به اهداف شعار سال جدید الزامی است.



تأکید بر استفاده از استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس و صنوف



معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ادامه داد: در بحث درآمد زایی و همگانی کردن مشارکت، یکی از مهمترین اقدامات استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس و صنوف است که تجربه سال گذشته نشان می‌دهد این شیوه هزینه‌ها را به طرز چشمگیری را کاهش و درآمدها را افزایش داده است.



وی درپایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش و کوشش همه جانبه پرسنل کمیته امداد و بویژه حوزه مشارکتهای مردمی گامی محکم و استوار در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری برداشته شود.

