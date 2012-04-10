دوربین سه بعدی برای "آی- فن" های آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اپل در روزهای اخیر سری جدیدی از امتیاز فناوریهای جدید خود را ثبت کرد که در میان آنها یک فناوری جدید سه بعدی برای دوربین وجود دارد که قادر است تصاویر استاتیک و متحرک را پخش کند و آنها را از طریق استفاده از حسگرهای عمق که برپایه "لیزر"، "رادار" و "لیدار" قرار گرفته اند به سه تصاویر سه بعدی تبدیل کند.

برپایه این پروژه ها، سه بعدی تنها نوآوری دوربینهای آینده اپل نخواهد بلکه فناوریهای جدید کوپرتینو، رنگ تصاویر و تشخیص چهره را هم بهبود خواهند بخشید و حتی حالات صورت را ترکیب می کنند.

اپل اولین شرکتی نیست که دستگاهی با قابلیت پخش سه بعدی تصاویر را به بازار عرضه می کند اما می تواند تنها شرکتی باشد که دارای دوربینی سه بعدی است که سطح جزئیات آن در حق امتیاز نشان داده شده است.

بنابراین، نه تنها موقعیت فضایی اجسام در میدان دید، بلکه همچنین عمق خود اجسام نیز در دوربین سه بعدی آینده اپل دیده می شوند.

براساس گزارش اپل اینسایدر، به اعتقاد کارشناسان، زمانی که این دوربین وارد بازار شود می تواند حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشد.

فناوری تصویرسازی سه بعدی جدید اپل قادر است به طور کامل اجسام را در فضا بازسازی کند و با ادغام دوربینهای چند حسگری که توانایی تولید تصاویر قطبی شده و غیر قطبی شده را دارند یک تصویر سه بعدی کمیاب را ارائه می کنند.

انتظار می رود که دوربین سه بعدی اپل تا دو نسل آینده محصولات این شرکت به ویژه "آی- فن"، این دستگاهها را همراهی کند.

اپل نرم افزار جدیدی را اختراع کرده است که جهت یابی و موقعیت یابی جنبش پذیر را روی یک مدل سه بعدی ارائه می کند

این تصویر در خصوص نقش نقطه تماس سطح عادی در این اختراع اپل توضیح می دهد

مثالی از آزادی موقعیتی یک عینک روی یک مدل آواتار