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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

ساخت 30 برنامه 15 دقیقه‌ای حوزه کتابخوانی در مازندران کلید خورد

ساخت 30 برنامه 15 دقیقه‌ای حوزه کتابخوانی در مازندران کلید خورد

ساری - خبرگزاری مهر: بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین اداره کل کتابخانه های عمومی و رسانه استانی تبرستان، ساخت 30 برنامه 15 دقیقه ای برای کتاب و کتابخوانی در مازندران کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب تفاهم نامه صورت گرفته بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان با صدا و سیمای مرکز تبرستان، به منظور ساخت 30 برنامه تلویزیونی برای کتاب و کتابخانه ها، با حضور عوامل سازنده این برنامه ها در دفتر مدیر کل ، ساخت این مجموعه 30 قسمتی آغاز می شود.

پرتوی تهیه کننده سیما، دهقان کارگردان و اسدی فیلمبردار صدا وسیمای مرکز استان به منظور ضبط گفتگوهای مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران و شش نفر از کارشناسان کتابخانه ها  با حضور در دفتر مدیر کل کار ساخت برنامه را شروع کردند.

محمد اسماعیل امامزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و کارشناسان اداره کل کتابخانه ها و مسئولان کتابخانه های شهرستان به صحبت در موضوعاتی نظیر تعریف مطالعه، تاریخ کتابخانه و کتاب، ضرورت وجود کتابخانه، اهمیت استفاده مردم از کتابخانه، انواع کتابخانه، نقش ارگانها و نهادهای گوناگون در ایجاد فرهنگ کتاب و کتابخوانی در تعامل با کتابخانه، نقش خانواده، نقش مدارس و نظام آموزشی، نقش خود کتابداران و کتابخانه ها، نقش دولت و رسانه های گروهی، نقش ناشران و کتابفروشان می پردازند.

کد مطلب 1573336

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