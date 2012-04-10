90 درصد زمینهای بابلسر خزانه گیری شدند/ توزیع 14 تن بذر برنج پر محصول

امیر خیرالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیر کشت محصول برنج در بابلسر به عنوان یکی از اولویت های بخش کشاورزی منطقه بالغ بر 15 هزار و 100 هکتار بوده که تاکنون 98 درصد از زمینها شخم و شیار و بر روی 48 درصد از زمینها عملیات آب تخت صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم در بابلسر، هزار و 350 هکتار بوده که امیدواریم با ادامه داشتن نزولات جوی، شاهد برداشت خوبی از این محصول باشیم.



رئیس جهاد کشاورزی بابلسر اظهار داشت: تا کنون بیش از 14 تن بذر برنج پر محصول بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.



خیرالله پور گفت: در سال گذشته، پنج میلیون و 193 هزار و440 لیتر از سوخت مورد نیاز کشاورزان تامین و توزیع شد.



وی گفت: در بخش مکانیزاسیون با فعال کردن سه بانک نشاء اعتباری به میزان 135 میلیون تومان از بانک عامل دریافت شد.



رئیس جهاد کشاورزی بابلسر تصریح کرد: 19 کشاورز برای خرید ادواتی چون کمباین مخصوص برداشت برنج و دستگاه نشاء به بانک عامل معرفی شدند که مبلغ دریافتی 278 میلیون تومان است.



خیرالله پور اظهار داشت: در بخش مشاغل خانگی 141 نفر از سوی این اداره به بانک معرفی شدند که 588 میلیون تومان دریافت کردند.

وی یادآور شد: 71 هکتار از اراضی باغی مجهز به سیستم آبیاری قطره ای و بارانی شدند و 138 هکتار با اعتباری نزدیک به 650 میلیون تومان در حال مجهز شدن به سیستم آبیاری کلاسیک است.