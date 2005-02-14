ابراهيم زاده با فخيم زاده همراه مي شود

سيروس ابراهيم زاده در گفت وگو با خبرنگار سينمايي مهر در مورد فعاليت هاي اخير خود گفت: در اوايل سال در فيلم " تردست" به كارگرداني محمد علي سجادي به بازي پرداختم اين كار از يك فيلمنامه خوب وتركيب درست وهماهنگ بازيگران بهره مي برد .

وي افزود: كار بعدي ام بازي در سريال " حس سوم" به كارگرداني " مهدي فخيم زاده" است . اين چهارمين همكاري من با مهدي فخيم زاده محسوب مي شود. در اين سريال من نقش يكي از دو برادر قاچاقچي فيلم را بازي مي كنم.

سيروس ابراهيم زاده در مورد ديگر فعاليت هاي خود گفت: قرار است بهار 1384 در سري جديد سريال " كاكتوس" به كارگرداني محمد رضا هنرمند بازي كنم كه در آن هنرمند باز هم شيوه و فضا و روايت نويي را عرضه خواهد كرد.همچنين قرار است درتابستان 1384 در فيلم جديد بهرام كاظمي بازي كنم . همچنين دو فيلم هم آماده نمايش دارم ؛ فيلم " مكث" به كارگرداني سامان مقدم و فيلم " عروس فراري " به كارگرداني بهرام كاظمي و سه تا از نمايشنامه هايم : به نام " لازاروس " ، " نوزاد" و " رستوران" اخيرا چاپ شده است و همچنين قصد دارم بعد از فراغت از بازي در سريال حس سوم ، تعدادي از قصه هاي كوتاهم و طنزهاي سينمايي ام را براي چاپ آماده كنم.

وي درمورد ويژگي ها و تفاوت هاي بين نقش هاي منفي و مثبت خود گفت: اعتقاد دارم بايد در درجه اول شخصيت پردازي يك نقش درست واصولي باشد، فكر مي كنم منفي يا مثبت بودن هيچ فرقي ندارد. نقش بايد هويت وشناسنامه و عمق داشته باشد . همه ما با توجه به ديدن فيلم هاي فارسي تصور مي كنيم نقش منفي ، نقشي يك بعدي و كليشه اي و سطحي است و به شخصيتهاي اين نوع فيلم ها بدون روان شناختي و شخصيت پردازي ، رنگ و لعاب خوب و بد مي زنند. ولي به طور مثال در كارهاي شكسپير ، نظير " اتللو" همانقدر بازي كردن در نقش "اتللو " دشوار و جذاب است كه نقش " ياگوزا" اين ويژگي ها را دارد.

ابراهيم زاده افزود: من به هنر بازيگري نگاه ديگري دارم و فكر مي كنم بايد در ايفاي نقش به پيروزي درام فكر كنم. اگر به اين هدف در بازيم دست پيدا كنم، آن موقع بازي من جذاب خواهد بود.

وي گفت: هدف غايي يك هنرمند بايد اصلاح جامعه و تاثير در انديشه مردم و روشن كردن اذهان آنها باشد.